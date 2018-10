La fiction Non dirlo al mio capo 2 vince la "gara" degli ascolti tv di giovedì 4 ottobre

La sfida degli ascolti di prima serata è stata vinta da Non dirlo al mio capo 2, la fiction di Rai1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale: il quarto appuntamento ha ottenuto 4 milioni 323 mila spettatori e uno share del 19.5%.

La serata televisiva prevedeva anche su Canale5 il film in prima visione Kidnap che è stato seguito da 2 milione 236 mila telespettatori con il 10.28% di share. Su Rai2 la terza puntata della nuova edizione di Pechino Express - Avventura in Africa, con Costantino Della Gherardesca, è stata apprezzata da 1 milione 517 mila spettatori (7.29%). Su Italia1 per la seconda puntata di Big Show 1 milione 115 mila spettatori (5.75%). Su Rai3 il film Suite francese è stato visto da 1 milione 96 mila spettatori (4.67%). Su La7 Piazza Pulita ha interessato 1 milione 71 mila spettatori (6.1%). Su Rete4 W L’Italia, con Gerardo Greco, ha totalizzato 806 mila spettatori (4.53%).

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 8 milioni 897 mila spettatori (36.3%), la seconda con 3 milioni 496 mila (32.3%) e l’intera giornata con 3 milioni 404 mila (35.7%). Mediaset ha avuto una media di 7 milioni 279 mila (29.74%) in prime time, 3 milioni 63 mila (28.31%) in seconda serata, 2 milioni 967 mila (31.13%) nelle 24 ore.

Per quanto riguarda l’informazione, il Tg1 delle 20 ha avuto una media di 4 milioni 971 mila telespettatori (22.4%). Il Tg5 alla stessa ora ne ha ottenuti 3 milioni 869 mila (17.1%), mentre il Tg La7 ne ha segnati 1 milione 255 mila (5.6%).

Nel preserale di Rai1 L’eredità è stata seguita da 4 milioni 32 mila spettatori (22.2%), mentre I soliti ignoti - Il ritorno si conferma vincente negli ascolti dell’access prime time con 4 milioni 608 mila (18.7%). Su Canale5 Striscia La Notizia ha raggiunto 4 milioni 46 mila spettatori (16.4%). Su La7 Otto e Mezzo è stato seguito da 1 milione 601 mila spettatori (6.5%). Nella stessa fascia oraria Quelli che dopo il Tg su Rai2 ha segnato 1 milione 193 mila (4.8%) e su Rai3 Non ho l’età 1 milione 414 mila (6%).

In seconda serata Porta a Porta su Rai1 ha ottenuto il gradimento di 945 mila spettatori (11%). Su Canale5 L’Intervista con Matteo Renzi ha raggiunto 712 mila telespettatori (7.9%).

La Rai segnala anche nel day time su Rai1 Vieni da me che ha raccolto 1 milione 447 mila spettatori (10.8%) e Il paradiso delle signore che ne registrati 1 milione 115 mila (10.4%).