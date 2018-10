Benigni: "Vorrei tornare in tv con uno spettacolo sull'amore"

«Mi piacerebbe tanto tornare in tv, teatro, al cinema, in tutti e tre i settori nei quali ho sempre passeggiato nella mia vita». Lo ha detto Roberto Benigni ad Apiro (Macerata), che ospita il Convegno Internazionale di Studi «Letture dell’Inferno di Roberto Benigni» oggi al Teatro Mestica di Apiro e domani al Teatro Pergolesi di Jesi. Per la Tv Benigni pensa ad uno spettacolo sull'amore: «il titolo provvisorio è La verità vi prego sull'amore», sarà «una specie di atlante, di un bel viaggio intorno a questo sentimento, è come parlare dell’infinito, dell’oceano».

«Più difficile perché comincio ad avere una certa età - ha scherzato ancora Roberto Benigni -, rientro nella quota cento», ma il'attore toscano vorrebbe fare una tournée «anche per brevi tappe perchè il contatto fisico con la vivezza dell’umanità rende tutto più esplosivo, vitale e vero». E poi «tornare al cinema, lo farò, forse diretto da me, diretto da altri, persone che amo, vorrei fare entrambe le cose, ci sono dei progetti».

Benigni ha parlato durante un incontro con la stampa ad Apiro, nell’ambito delle due giornate del Convegno Internazionale di Studi «Letture dell’Inferno di Roberto Benigni» che avrà luogo questa sera al Teatro Mestica di Apiro e domani al Teatro Pergolesi di Jesi.