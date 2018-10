Segni di miglioramento per il chitarrista dei Negramaro in prognosi riservata dal 17 settembre

«Le tac di controllo confermano l'evoluzione positiva» delle condizioni di Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato dal 17 settembre in Rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale, ma «la prognosi resta riservata». Lo si apprende dai medici che confermano «il lento ma continuo miglioramento» di Spedicato il quale, come riferito nel bollettino medico diffuso lunedì, «è cosciente, vigile e risponde agli stimoli».