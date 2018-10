La fiction Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale fa il pieno di ascolti

Continua il successo di Non dirlo al mio capo 2, la fiction di Rai1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale: il quinto appuntamento ha dominato ieri la prima serata con 5 milioni 22 mila spettatori e uno share del 22.6%, battendo il match di Nations League Polonia-Portogallo, su Canale 5, che ha raccolto 1 milione 850 mila spettatori con il 7.5%.

Bene, su Rai2, la puntata della nuova edizione di Pechino Express - Avventura in Africa, con Costantino Della Gherardesca, apprezzata da 1 milione 721 mila spettatori pari all’8.1%. Su Italia 1 Big Show ha fatto segnare 1 milione 209 mila con il 6.1%. Su Rai3 il film Era mio padre è stato visto da 1 milione 321 mila spettatori con il 5.6%. Su La7 Piazzapulita ha ottenuto 1 milione 64 mila con il 6%. Su Rete4 W l’Italia oggi e domani ha raccolto il 4.2% con 749 mila.

Bene, nel preserale di Rai1, L’eredità, vista da 4 milioni 319 mila spettatori, pari al 23.3%; Soliti ignoti - Il ritorno si conferma vincente nell’access prime time con 5 milioni 395 mila e il 21.6%, mentre Striscina la notizina, versione ridotta del tg satirico per fare spazio al calcio, ha avuto su Canale 5 una media di 3 milioni 456 mila con il 14.90%. Nella stessa fascia oraria Otto e mezzo su La7 si segnala con 2 milioni 116 mila spettatori e l’8.5%; su Rai2 Quelli che dopo il Tg ha avuto 1 milione 340 mila e il 5.3%; su Rai3 Non ho l’età ha fatto segnare 1 milione 463 mila e il 6.2%

Nel day time, la Rai segnala il risultato della Vita in diretta, che nella seconda parte è stato il programma più seguito della sua fascia oraria con 1 milione 747 mila spettatori e uno share del 16.3%. Su Canale 5 nuovo record per Uomini e donne, con 3 milioni 227 mila telespettatori e il 26%.

In seconda serata bene Porta a Porta su Rai1, che ha ottenuto il gradimento di 1 milione 74 mila spettatori, con uno share del 12.9%.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 9 milioni 985 mila spettatori e il 40.2%, la seconda serata con il 37.2% e l’intera giornata con il 38%. Le reti Mediaset hanno ottenuto 6 milioni 614 mila spettatori e il 26.66% nella fascia di prime time, il 25.46% in seconda serata e il 29.60% nelle 24 ore.

DATI IN RITARDO, IL PD CHIEDE SPIEGAZIONI. L'AUDITEL: "PROBLEMI TECNICI". «Perchè a distanza di svariate ore dall’orario previsto non sono stati ancora diffusi i dati Auditel degli ascolti tv di ieri 11 ottobre? Che fine hanno fatto? Se ci sono stati eventuali problemi, perchè non sono stati comunicati con trasparenza? La Rai ha chiesto chiarimenti?». Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai.

L'Auditel, in una nota, ha replicato: «I dati di ascolto della televisione di giovedì 11 ottobre hanno subito un ritardo nell’orario di pubblicazione a causa di un problema tecnico ad un server di produzione. I dati delle famiglie campione sono stati regolarmente raccolti».

«In base ai protocolli interni applicati in caso di anomalie tecniche e alle stringenti procedure di qualità e controllo adoperate a tutela del mercato, Auditel - continua la nota - ha provveduto alla riproduzione dei dati che verranno rilasciati alle ore 16.30. Ci scusiamo con tutti gli utilizzatori per il disagio».