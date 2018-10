Una pallottola nel cuore con Gigi Proietti vince la gara degli ascolti tv con 4,3 milioni di spettatori

Ha toccato 4 milioni 357 mila telespettatori l’ultima puntata della terza serie di Una pallottola nel cuore con Gigi Proietti, che ieri in prima serata su Rai1 ha fatto registrare uno share del 19.05%. Su Canale 5 l'incontro di Uefa Nations League Francia-Germania ha avuto una media di 3 milioni 76 mila spettatori (12.41% di share).

La serata prevedeva anche su Rai2 Amadeus con Stasera tutto è possibile che è arrivato a 1 milione 805 mila spettatori (9.03%). Su La7 diMartedì di Giovanni Floris, che aveva tra gli ospiti Matteo Renzi, ha ottenuto 1 milione 737 mila spettatori (8.2%), mentre #Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rai3 è stato seguito da un milione 97 mila (5.23%).

Su Italia 1 The Great Wall è stato visto da 1 milione 801 mila spettatori (7.68%). Su Rete4 per Il segreto 1 milione 356 mila spettatori con il 5.95% di share.

A livello complessivo il gruppo Rai vince la prima serata con 9 milioni 676 mila spettatori (39.01%), la seconda con 4 milioni mille spettatori (35.51%) e l’intera giornata con 3 milioni 661 mila (37.32%). Mediaset ha raggiunto 7 milioni 649 mila spettatori (30.84%) in prime time, 3 milioni 111 mila spettatori (27.62%) in seconda serata, 3 milioni 56 mila spettatori (31.15%) nelle 24 ore.

Per quanto riguarda l’informazione, il Tg1 delle 20 ha avuto una media di 5 milioni 268 mila telespettatori (23.4%). Il Tg5 alla stessa ora ne ha ottenuti 4 milioni 254 mila (19.1%), mentre il Tg La7 ne ha segnati 1 milione 491 mila (6.6%).

Nel preserale di Rai1 L’Eredità ha ottenuto 4 milioni 318 mila spettatori (22.97%) e nell’access prime time Soliti ignoti - Il ritorno ha fatto registrare 5 milioni 123 mila e il 20.48%. Su Canale 5 Striscina la Notizina ha toccato 3 milioni 554 mila spettatori con uno share del 15.21%. Su La7 Otto e Mezzo ha segnato 2 milioni 2 mila spettatori (8%). Su Rai2 Quelli che dopo il Tg ha avuto una media di 1 milione 360 mila (5.4%) e su Rai3 Non ho l’età 1 milione 359 mila (5.75%).

La Rai segnala infine nel pomeriggio di Rai1 la seconda parte de La vita in diretta che è stata vista da 1 milione 532 mila spettatori (14.5%), Vieni da me su Rai1 che ha raccolto 1 milione 447 mila (10.8%) e Agorà su Rai3, che raggiunge uno dei migliori risultati della stagione con il 9.7% di share e 532 mila spettatori.