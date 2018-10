Ascolti tv: 5 milioni per Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale

Chiude con oltre 5 milioni "Non dirlo al mio capo 2", la fiction di Rai1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale che si aggiudica la gara degli ascolti nella prima serata di ieri, con precisamente 5.061.000 (share 22.7%). Su Canale 5 il film con Liam Neeson e Diane Kruger "Unknown - Senza Identità" ha avuto 1.902.000 (share 9%). E bene su Rai2 la puntata della nuova edizione di "Pechino Express-Avventura in Africa", con Costantino Della Gherardesca seguita da 1.651.000 (share 7.6%). Sempre nel prime time, su Rai3 il film "Money monster" è stato visto da 1.457.000 (share 6.1%) e su Italia 1 "Big Show" ha conquistato 1.254.000 (share 6.13%). Su La7 "Piazza pulita" è stato visto da 1.176.000 (share 6.4%). Su Retequattro "W l’Italia - Oggi e domani" ha avuto 876.000 spettatori (share 4.76%)

Nell’access prime time è leader "I soliti ignoti-Il ritorno" su Rai1 con 5.040.000 (share 20.6%) mentre "Striscia la notizia" su Canale 5 è stato visto da 4.059.000 (share 18.89%). Su La7 'Otto e mezzò ha ottenuto 2.174.000 (share 9%). Su Retequattro "Stasera Italia" ha avuto 1.317.000 (share 5.61%), nella prima parte, e 1.258.000 (share 5.08%) nella seconda parte.

Per l’edizione delle 20 dei telegiornali, il Tg1 ha avuto 4.999.000 (share 23%), il Tg5 è stato visto da 3.960.000 (share 17.9%) e il TgLa7 è stato seguito da 1.398.000 (share 6.4%).

La Rai segnala nel preserale di Rai1 "L'eredità" vista da 4.302.000 (share 23.6%) e, nella stessa fascia oraria, bene su Rai2 "Quelli che dopo il Tg" con 1.176.000 (share 4.7%) e su Rai3 'Non ho l’eta» con 1.581.000 (share 6.8%). E Mediaset sottolinea il risultato di "Caduta libera" con 3.436.000 (share 19.62%).

In seconda serata bene "Porta a Porta" su Rai1 che ha avuto 1.250.000 spettatori (share 14%). Su Canale 5 l’appuntamento con "L'intervista" ha raccolto 855.000 (share 10.9%).

Complessivamente le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 9.571.000 (share 39.2%) a fronte dei 7.263.000 (share 29.75%) di Mediaset, la seconda serata con 4.023.000 (share 35%) contro i 3.229.000 (share 28.06%) delle reti del biscione e l'intera giornata con 3.546.000 (share 36.9%) contro i 2.981.000 (share 31.05%) di Mediaset.