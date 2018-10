Ascolti tv: oltre 4,5 milioni di spettatori per Tale e Quale show di Carlo Conti

Vince la sfida degli ascolti di prima serata Carlo Conti con Tale e Quale show, lo spettacolo in onda ieri sera su Rai1, che ha raccolto 4 milioni 527 mila spettatori e uno share del 22.18%.

La serata prevedeva anche su Canale5 Solo, che ha avuto una media 2 milioni 218 spettatori pari al 10.35% di share. Su Rete4 Quarto Grado è stato seguito da 1 milione 376 mila spettatori (7.95%). Su Rai3 il film Gli ultimi saranno ultimi ha ottenuto 1 milione 164 mila spettatori (4.94%). Su Italia1 Prince of Persia - Le Sabbie del Tempo ha messo a segno 1 milione 66 mila spettatori (4.86%). Su La7 per Propaganda Live 1 milione 33 mila spettatori e il 5.8% di share. Su Rai2 gli episodi del telefilm Criminal Minds sono stati visti da una media di 881 mila spettatori (4%).

A livello complessivo le reti Rai dominano la prima serata con 8 milioni 751 mila spettatori (36.66%), la seconda con 3 milioni 799 mila (32.54%) e l’intera giornata con 3 milioni 538 mila (36.46%). Per Mediaset 7 milioni 39 mila (29.49%) in prime time, 3 milioni 481 mila (29.81%) in seconda serata, 2 milioni 989 mila (30.81%) nelle 24 ore.

Per quanto riguarda l’informazione, il Tg1 delle 20 ha avuto una media di 4 milioni 924 mila telespettatori (23.15%). Il Tg5 alla stessa ora ne ha ottenuti 3 milioni 801 mila (17.64%), mentre il Tg La7 ne ha segnati 1 milione 452 mila (6.75%).

Nel preserale L’Eredità con Flavio Insinna ha raggiunto 4 milioni 224 mila spettatori (23.4%) mentre nell’access prime time I soliti ignoti - Il ritorno con Amadeus 4 milioni 745 mila (19.89%). Nella stessa fascia oraria su Canale5 Striscia la Notizia ha raggiunto 4 milioni 112 mila spettatori (17.16%). Su La7 Otto e Mezzo è stato visto da 2 milioni 164 mila spettatori (9.10%). Su Rai2 Quelli che dopo il Tg ha ottenuto 1 milione 67 mila (4.4%) e su Rai3 Non ho l’età 1 milione 252 mila (5.62%).

Su Rai2 ottimo risultato alle 9.30 per la semifinale vincente dell’Italvolley femminile che ha segnato 1 milione 93 mila (18.7%).

La Rai segnala in seconda serata su Rai1 l’attualità di Tv7 che ha fatto registrare 872 mila telespettatori (11.8%).

Nel day time di Rai1 Vieni da me ha ottenuto 1 milione 449 mila spettatori (10.9%) e la seconda parte de La vita in diretta 1 milione 456 mila (14.3%).