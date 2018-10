Che tempo che fa con il sindaco di Riace vince la gara degli ascolti tv. Gianni Morandi debutta con il 15% di share

Che tempo che fa di Fabio Fazio, che ha avuto tra gli ospiti il sindaco di Riace Mimmo Lucano, si è aggiudicato la gara degli ascolti come numero di spettatori nel prime time di ieri. Precisamente il programma di Rai1 è stato seguito da 3.701.000 (share 14.6%). Buon risultato, sottolinea la Rai, anche sui social dove 'Che tempo che fà è stato il più commentato con 166.000 interazioni totali e grande seguito anche per la seconda parte della trasmissione, 'Il Tavolò, vista da 2.121.000 (share 12.8%). Su Canale 5 'L'isola di Pietro 2' con Gianni Morandi ha debuttato con 3.328.000 superando in share, pari al 15.27%, il programma di Fazio. Al terzo posto su Italia 1 'Le Iene Show' con 1.788.000 spettatori totali (share 10.07%).

Sempre in prima serata su Rai2 la puntata di 'NCIS' ha avuto 1.476.000 (share 5.7%) e l’episodio di 'Istinct' è stato visto da 1.347.000 (share 5.4%). Su Rai3 'Amore Criminalè con Veronica Pivetti ha ottenuto 1.058.000 (share 4.5%) e su La7 'Non è l’arenà ha avuto 1.021.000 (share 5.3%).

Nell’access prime time è leader l’Eredità su Rai1, vista da 4.173.000 telespettatori (share 20.7%), mentre 'Paperissima Sprint' su Canale 5 ha avuto 3.760.000 (share 14.7%). Su Retequattro 'Stasera Italia Weekend’ha ottenuto, nella prima parte, 847.000 (share 3.41%) e, nella seconda, 721.000 spettatori (share 2.79%).

Per l’edizione delle 20 dei telegiornali, il Tg1 ha avuto 5.084.000 spettatori (share 22.1%), il Tg5 è stato seguito da 3.822.000 (share 16.4%) e il TgLa7 è stato visto da 1.100.000 (share 4.7%).

Per i contenitori domenicali: su Rai1 'Domenica In' di Mara Venier ha segnato, nella prima parte, 2.567.000 (share 16.7%) e, nella seconda, ha realizzato 2.184.000 (share 15,9%). Bene, segnala la Rai, a seguire, anche 'La prima voltà, il programma condotto da Cristina Parodi che ha totalizzato 1.735.000 (share 12.1%). Su Canale 5 nuovo primato stagionale per 'Domenica Livè di Barbara d’Urso che ha ottenuto con 'Attualita» 2.334.000 (share 16.5%), con 'Storiè 2.572.000 spettatori (share 19.1%), 'Prima partè 2.464.000 spettatori (share 18.3%) e 'Seconda partè 2.598.000 (share 17.9%).

La Rai segnala, sempre su Rai1, in tarda mattinata, 'Linea verdè con 3.048.000 (share 21.8%). Su Rai2, 'Quelli che il calciò è stato seguito da 1.051.000 (share 7.8%) mentre su Rai3 'Mezz'ora in piu» di Lucia Annunziata ha registrato 1.155.000 (share 7.9%), seguito da 'Kilimangiarò con 1.299.000 (share 9.1%). E, dopo mezzanotte, buon risultato di 'Speciale Tg1' con 669.000 spettatori (share 9.8%).

Attenzione anche per la programmazione sportiva: su Rai2 'Novantesimo Minutò ha raggiunto, nella prima parte, 1.046.000 appassionati (share 6.9%), saliti a 1.096.000 nella seconda (share 5.5%). La 'Domenica Sportivà è stata vista da 1.529.000 (share 8.2%), 'L'altra DS' è stata seguita da 616.000 (share 6.2%) e 'Dribbling' ha avuto 712.000 (share 5.3%).

In seconda serata, 'Pressing' su Canale 5 ha ottenuto 528.000 spettatori (share 7%) e nel preserale 'Caduta libera! Il weekend’su Canale 5 ha avuto 3.540.000 (share 17.82%).

Complessivamente le reti Rai hanno conquistato la prima serata con 7.764.000 (share 30.6%) a fronte dei 7.201.000 (share 28.35%) delle reti Mediaset che si aggiudicano la seconda serata con 3.991.000 (share 35.32%) contro i 3.310.000 (share 29.3%) della Rai. Alle reti pubbliche l’intera giornata con 3.821.000 (share 34.9%) a fonte dei 3.114.000 (share 28.43%) di Mediaset.