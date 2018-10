Ascolti tv: tornano i Medici e conquistano la prima serata

Il programma più visto della prima serata di ieri è stata la prima puntata della seconda stagione della fiction, I Medici - Lorenzo il Magnifico, che ha fatto registrare su Rai1 un ascolto di 4.158.000 telespettatori, share del 17,6%. L’ufficio stampa Rai segnala anche il riscontro sui social della serie: con 150 mila interazioni totali, è stato il programma più commentato della giornata. Su Canale 5 il film Benvenuti al Nord ha raccolto davanti al video 2.335.000 spettatori pari al 10.6% di share

Nell’access prime time Soliti ignoti - Il ritorno su Rai1 ha registrato 4.874.000 telespettatori e il 18,6% di share, risultando il programma più visto dell’intera giornata. Su Canale 5, Striscia la notizia ha ottenuto una media di 4.293.000 spettatori con uno share del 16.32%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.932.000 telespettatori con il 7.43% di share.

Rai1 vince il prime time con 4.614.000 telespettatori e il 17.76% di share. Per Canale 5, 3.469.000 telespettatori e il 13.35% di share. Il Gruppo Rai si impone in prima serata con 9.364.000 telespettatori e uno share del 36% (per le reti Mediaset, 7.525.000 telespettatori e il 28.95% di share) e nell’intera giornata con 3.540.000 telespettatori e il 35,2% di share (per Mediaset, 3.253.000 telespettatori e il 32.3% di share). Le reti Mediaset si aggiudicano la seconda serata con 3.860.000 telespettatori e il 32.79% di share. Per la Rai, 3.689.000 telespettatori e il 31.33% di share. La7 ottiene il 6.74% in prima serata e il 4.80% nelle 24 ore.

Per l’informazione i Tg delle ore 20 hanno avuto i seguenti ascolti: per il Tg1, 5.140.000 telespettatori e il 22.2% di share; per il Tg5, 4.456.000 telespettatori e il 19% di share; per il TgLa7 1.398.000 telespettatori e il 6% di share.

Tornando alla prima serata su Italia 1 Le Iene hanno catturato l’attenzione di 1.682.000 telespettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 buon risultato per Amadeus con Stasera tutto è possibile, con 1.675.000 telespettatori, share dell’8,1%. Su La7 diMartedì ha avuto un seguito di 1.487.000 spettatori con uno share del 6.7%. Su Rete4 Il Segreto ha ottenuto 1.474.000 spettatori con il 6.2% di share. #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer, in prima serata su Rai3, ha registrato uno share del 5,2%, con 1.139.000 spettatori.

Su Rai1, in seconda serata, la puntata di Porta a porta è stata vista da 1.090.000 telespettatori, share del 10,4%.