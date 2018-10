Eleonora Gaggero a Parma: incontra i suoi fans in libreria

Oggi - sabato 27 ottobre - alle 18 al Mondadori Bookstore di Piazza Ghiaia Eleonora Gaggero incontrerà i suoi fans e firmerà le copie di "Dimmi che ci credi anche tu".

Fresca del Working Woman Award, che premia le donne meritevoli di apprezzamento per la loro attività professionale e per la loro condotta morale, Eleonora Gaggero, la giovanissima star della TV e della narrativa per ragazzi, sarà a Parma e firmerà le copie del suo ultimo libro Dimmi che ci credi anche tu, diventato subito un best seller come il precedente.

Eleonora intanto non si ferma e è già alle prese con il terzo romanzo per Fabbri Editori e ha tanti nuovi progetti anche come attrice.

Eleonora Gaggero ha esordito sul set della famosa serie Disney Alex&Co e ha poi recitato in diverse fiction tv, come la serie “Scomparsa” su Rai 1, e al cinema in “Non c’è kampo” di Moccia. Il suo primo libro Se è con te sempre è diventato un best seller vendendo più di 24 mila copie.