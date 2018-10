Ascolti tv: la fiction L'Allieva con 5 milioni di spettatori supera Grande Fratello Vip e Pechino Express

Vince la sfida degli ascolti la fiction L’Allieva 2 su Rai1 che è stata scelta da 5 milioni 34 mila spettatori, con il 21.9% di share, aggiudicandosi la prima serata e risultando anche il programma più visto dell’intera giornata.

Su Canale 5 la sesta puntata di Grande Fratello Vip 3 è stata seguita da 3 milioni 203 mila spettatori (19.11% di share). Su Rai2 la sesta puntata di Pechino Express - Viaggio in Africa ha ottenuto 1 milione 246 mila spettatori (5.74%). Su Italia 1 Oblivion ha registrato 1 milione 141 mila spettatori (5.19%). Su La7 Piazzapulita ha messo a segno 1 milione 54 mila telespettatori (5.52%). Su Rai3 il film Suburra è stato visto da 969 mila spettatori (4.04%). Su Rete4 W L’Italia, con Gerardo Greco, ha ottenuto 517 mila spettatori e il 2.71% di share.

Complessivamente le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 8 milioni 911 mila spettatori e il 35.81% di share (per Mediaset 7 milioni 657 mila e il 30.76%) e l’intera giornata con 3 milioni 444 mila e il 35.3% di share (per Mediaset 3 milioni 140 mila e il 32.16%). Cologno Monzese si è imposta in seconda serata con 4 milioni 284 mila e il 35.36% contro i 3 milioni 615 mila e il 29.84% della Rai.

Per quanto riguarda l’informazione, il Tg1 delle 20 ha avuto una media di 4 milioni 799 mila telespettatori (21.49%). Il Tg5 alla stessa ora ne ha ottenuti 4 milioni 101 mila (18.09%), mentre il Tg La7 ne ha segnati 1 milione 345 mila (5.97%).

Nel preserale L’Eredità su Rai1 ha segnato 4 milioni e 208 mila spettatori (22.5%), mentre Soliti ignoti - Il ritorno è il programma più visto nell’access prime time con 4 milioni 904 mila spettatori (19.69%). Su Canale 5 Striscia La Notizia ha raccolto 4 milioni 586 mila spettatori (18.32%). Su La7 Otto e Mezzo è stato seguito da 1 milione 774 mila spettatori (7.20%). Su Rai2 per Quelli che dopo il Tg 1 milione 314 mila e il 5.22% di share.

In seconda serata Porta a Porta è stato visto da 1 milione 150 mila spettatori (12%).

La Rai segnala anche su Rai3 nel daytime Agorà che ha segnato 547 mila spettatori (10.5%) e nel pomeriggio Geo con 1 milione 126 mila (10.5%). Tra le reti specializzate Rai YoYo con Vampirina è stata seguita da 397 mila spettatori (1.8%).