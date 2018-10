Tu Si Que Vales vince la gara degli ascolti tv del sabato sera

«Tu Si Que Vales» su Canale 5 vince ancora la serata del sabato con 5.200.000 spettatori (28.85%). Per l’esordio di Portobello, il classico della tv di Enzo Tortora riportato in auge da Raiuno con la conduzione di Antonella Clerici grande accoglienza del pubblico televisivo: 4 milioni e 150 mila telespettatori e uno share del 20,2. La storica trasmissione, segnala la Rai, è stata la più commentata dell’intera giornata su Twitter, con oltre 15 mila interazioni, primo nei trend topic per tutta la durata del programma. Bene in prima serata anche il commovente speciale su Rai3 del programma di Domenico Iannacone «I dieci comandamenti» dal titolo «Come figli miei», che ha superato il milione di telespettatori (1 milione e 68 mila), ottenendo il 5,2 di share, dedicato alla straordinaria figura di Eugenia Carfora, preside dell’Istituto Morano, simbolo di una scuola che resiste e degli altri professori, come Loredana Scolarici, avamposto civile nel territorio degradato di Caivano alle porte di Napoli.

Complessivamente le reti Rai si aggiudicano la prima serata con il 37.3 di share (Mediaset 35.5%, La7 3.44%) e l’intera giornata con il 34 di share (Mediaset 33.36%, La7 3.08%), mentre la seconda serata è Mediaset con il 43.78% (Rai 27.59% e la7 3.06%).

Nell’access prime time su Canale 5, «Striscia la notizia» ha avuto 3.775.000 spettatori (17.02%). In prima serata seguono: su Rai2 gli episodi di «N.C.I.S. Los Angeles» e «N.C.I.S. New Orleans» in prime time hanno raccolto rispettivamente 1 milione 102 mila spettatori con uno share del 4,9 e 1 milione e 31 mila telespettatori, share 4.7. Su Raitre prima di Iannacone, Massimo Gramellini con «Le parole della settimana» ha fatto registrare 1 milione 187 mila spettatori e il 5.3 di share. Su Italia 1 il film Shrek e vissero felici e contenti ha avuto 940 mila spettatori (4.33%), mentre su Retequattro Stasera Italia Weekend ha avuto nella seconda parte 827 mila spettatori (3.69%). Su La7 Little Murders, Il caso Protheroe è stato seguito da 508 mila spettatori (2.35%).

Nel preserale di Rai1 - sottolinea la Rai - sempre molto seguita «L'eredità» con 3 milioni 888 mila spettatori e uno share del 20,5. Bene in seconda serata la trasmissione «Petrolio» di Duilio Giammaria, che ha totalizzato 889 mila spettatori e uno share di 9.3. Nel daytime di Rai1, l’ufficio stampa Rai segnala gli oltre 2 milioni di ascoltatori per «Linea Verde Life» (2 milioni 118 mila) con uno share di 15.4 e «Linea blu», che ottiene 2 milioni 99 mila spettatori e il 12,9 di share. Nel pomeriggio di Rai1 la seconda parte di «Italia Sì!" con Marco Liorni ha ottenuto 1 milione 734 mila spettatori e il 12.7 di share. In evidenza nel pomeriggio di Rai3 «Re-Tv Talk», seguito da 1 milione 162 mila spettatori, share 8,6.

Ancora in day time «Verissimo» su Canale 5 ha avuto 2.411.000 mila spettatori (19%), mentre Iris è la rete tematica free più vista della prima serata: il film «La tela dell’assassino» ha registrato 354.969 mila spettatori con una share dell’1.62%.