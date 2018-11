Lite per un parcheggio: Alec Baldwin arrestato per un pugno

Nuovi guai per il popolare attore Alec Baldwin, arrestato a New York per aver sferrato un pugno ad un uomo in una lite per un parcheggio. Il diverbio è scoppiato in un’area del West Village.

La polizia ha riferito che l’attore ha sostenuto che un membro della sua famiglia stava tenendo un posto per il suo Suv quando un conducente si è infilato con la sua station wagon occupando il parcheggio. I due avrebbero cominciato a litigare e a spingersi finchè Baldwin non ha tirato un pugno al guidatore, trasportato poi all’ospedale per dolori alla mascella.

L’attore, che di recente sta conoscendo una rinnovata popolarità grazie a Saturday Night Live - dove fa una esilarante imitazione di Donald Trump - è stato incriminato per aggressione e dovrà comparire in tribunale il 26 novembre. Non è la prima volta che Baldwin incappa in problemi simili.