(E' ufficiale) Ritornano le Spice Girls. Ma senza la signora Beckham

Ora c'è la conferma: le Spice Girls tornano insieme per un tour internazionale nel 2019, ma in formazione ridotta, 4 su 5 e senza Posh, al secolo Victoria Beckham. Ad annunciarlo, dopo l’anticipazione del Sun di sabato, è stata oggi è stata Emma Bunton, ossia Baby Spice, nello show radiofonico che conduce con Jamie Theakston su Heart Radio.

«Sono così emozionato, voglio esserci, sarò splendido», ha subito commentato Theakston. Dettagli sul tour sono attesi nel pomeriggio sui profili online della stessa Bunton e delle altre tre "reduci": Melanie Brown, Geri Horner e Melanie Chisholm.

Scioltesi nel 2000, le Spice Girls furono protagoniste di una prima reunion (a cinque) nel 2007. Mentre si sono esibite eccezionalmente per l’ultima volta dal palco, tutte insieme, sei anni fa in occasione delle Olimpiadi di Londra del 2012.

Ecco le date del tour

Sabato 1 Giugno 2019 – Manchester Etihad Stadium

Lunedì 3 Giugno 2019 – Coventry Ricoh Stadium

Martedì 6 Giugno 2019 – Sunderland Stadium of Light

Sabato 8 Giugno 2019 – Edimburgo BT Murrayfield Stadium

Lunedì 10 Giugno 2019 – Bristol Ashton Gate Stadium

Sabato 15 Giugno 2019 – Londra Wembley Stadium