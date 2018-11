Il campione e la sfidante si innamorano, lei si ritira. Gerry Scotti festeggia

Il commento di Gerry Scotti sottolinea tutto al meglio: "È la prima volta in trent'anni di carriera che due miei concorrenti si fidanzano". E' successo tutto in diretta a "Caduta Libera", il quiz pre-serale su Canale 5. Nella puntata di lunedì 5 novembre, Nicolò Scalfi è il super-campione da diverse settimane: superando tante prove ha portato a casa un montepremi pari a 61.000 mila euro. Lei, Valeria Filippetti, fino a ieri sua sfidante. Ma ad un certo punto, lei - per correttezza - fa un annuncio: "Credo che si sia capito che, in queste settimane, che stiamo stati assieme, è nato qualcosa, più di una simpatia. Ho deciso di lasciare il compito di buttarlo giù ad altri". Insomma, per amore Valeria ha lasciato il gioco per non ostacolare Nicolò. Valeria ha incassato i complimenti di Gerry Scotti per l'eclatante gesto d'amore, dunque dopo aver baciato Nicolò si è seduta in prima fila, accanto alla "suocera" Nadia.