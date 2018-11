Torna Scherzi a parte: Barbara D'Urso e Ciro immobile le prime "vittime"

Venerdì 9 novembre, in prima serata su Canale 5, prende il via una nuova e rinnovata edizione di «Scherzi a parte», condotta da Paolo Bonolis, in uno studio tecnologicamente all’avanguardia con una visione a 360 gradi. Vittime della prima puntata Barbara d’Urso, Ciro Immobile, Amanda Lear, Aurora Ramazzotti e Adriano Pappalardo.

Gli scherzi, quest’anno rivoluzionari e innovativi, sono vere e proprie narrazioni cinematografiche. Come fossero cortometraggi, sono caratterizzati dalla presenza di colonne sonore, grafiche, effetti speciali, citazioni da film e serie tv internazionali, studiati apposta per il genere di storia narrata da ogni filmato: sentimentale, grottesco, fantasy, d’azione, crime e black comedy.

Il pubblico può seguire il dietro le quinte e tutte le fasi degli scherzi: ideazione, colloqui con i complici, organizzazione, sopralluoghi, inconvenienti incontrati durante il percorso e, solo alla fine, realizzazione.

La regia di «Scherzi a Parte» è affidata a Stefano Vicario.