Parma Film Festival: da oggi sono in vendita gli abbonamenti

Una nota degli organizzatori informa che da oggi è possibile acquistare in prevendita gli abbonamenti del Parma Film Festival-Invenzioni dal vero. L'abbonamento, che comprende le sei proiezioni serali, viene venduto al prezzo di 20 euro, comprensivo di catalogo e shopper, alle casse dei cinema Astra, in piazzale Volta e del D'Azeglio, in via D'Azeglio negli orari di proiezione. E' possibile prenotare l'abbonamento alla mail info@invenzionidalvero.it.

E' confermata - prosegue la nota - la presenza di Luigi Lo Cascio, Gianni, Zanasi, Alba Rohrwacher, Andrea Occhipinti, Susanna Nicchiarelli, Alberto Fasulo, Stefano Ricci: mancherà all'appello, per motivi personali, solo il regista Paolo Virzì, sia alla proiezione al D’Azeglio che alla masterclass universitaria, ma saranno presenti gli attori del suo film, Giovanni Toscano e Mauro Lamantia; Virzì, mercoledì sera, saluterà il pubblico con un videomessaggio dedicato. La proiezione allo Csac di sabato 17 alle ore 18 sarà gratuita per gli abbonati del festival (gradita la prenotazione). Questi invece i prezzi fuori abbonamento: ingresso singolo 6 euro; catalogo e shopper 12 euro; solo catalogo 10 euro; solo shopper 5 euro.

r.s.