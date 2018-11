Ascolti tv: Tu sì que vales da record, "solo" 3,2 milioni di spettatori per Portobello con Antonella Clerici

Record stagionale per Tu sì que vales: lo show di Canale 5 ha raccolto ieri 5 milioni 530 mila telespettatori pari al 31.34% di share, dominando nettamente la prima serata e aggiudicandosi la palma di programma più visto della giornata. Su Rai1 la terza puntata di Portobello, condotto da Antonella Clerici, è stata seguita da 3 milioni 220 mila spettatori con uno share del 15.5%.

Canale 5 si è imposta ampiamente in prime time (con il 24.79% contro il 16.31% di Rai1) e in seconda serata (31.75% vs 11.28%). Nell’access prime time, Striscia la notizia ha fatto segnare 4 milioni 544 mila con il 21.04%; Otto e mezzo sabato su La7 è stato seguito da 975 mila spettatori con il 4.5%; Stasera Italia weekend su Rete4 ha avuto 694 mila con il 3.29%. Nel preserale record su Canale 5 per Caduta libera, con 4 milioni 210 mila e il 22.27%; su Rai1 l’Eredità ha fatto registrare 4 milioni 179 mila spettatori e uno share del 21.7%.

Tornando alla prima serata, su Rai3 sempre bene Le parole della settimana, con Massimo Gramellini, seguito da 1 milione 584 mila spettatori con uno share del 7.3% e a seguire Il borgo dei borghi, visto da 1 milione 43 mila spettatori con il 5.6%. Su Rai2 l’episodio di N.C.I.S. Los Angeles ha avuto 1 milione 224 mila spettatori con il 5.5%; a seguire, le due puntate di Bull sono state viste da 930 mila spettatori con il 4.6%. Su Italia 1 il film Cicogne in missione ha avuto 916 mila spettatori pari al 4.21%. Su Rete4 il film Don Camillo e l'onorevole Peppone ha avuto un seguito di 750 mila spettatori con il 3.71%. Su La7 l’esordio della serie Professor T. ha raccolto 438 mila spettatori con il 2%.

In seconda serata Petrolio di Duilio Giammaria, con la puntata Sex Therapy, ha collezionato un ascolto di 785 mila spettatori (share 8%).

Nel pomeriggio, record stagionale su Canale 5 per Verissimo, con 2 milioni 984 mila spettatori e il 23.78%. Bene anche Verissimo Giri di valzer, che ha raggiunto 2 milioni 879 mila e il 20.10%.

La Rai segnala il risultato della prima puntata della 61/a edizione dello Zecchino d’Oro, condotto da Francesca Fialdini e Gigi&Ross su Rai1, con 1 milione 876 mila spettatori e il 13.8%. E ancora, sempre sulla rete ammiraglia, Linea Verde Life e Linea Blu - seguiti rispettivamente da 2 milioni 4mila telespettatori (14.6%) e da 2 milioni 24 mila (12.4%) - e Italia Sì! nella collocazione delle 15, visto da 1 milione 351 mila spettatori con il 9.8%. Su Rai3 Tv Talk ha fatto segnare 1 milione 200 mila spettatori e il 9%. Tra le prime serate delle reti specializzate in evidenza su Rai Movie il film Tora! Tora! Tora! visto da 347 mila spettatori (1.7%).

Sempre molto seguita l’informazione Rai - sottolinea Viale Mazzini - e in particolare il Tg1 delle 20 (4 milioni 543 mila spettatori, share 22.2%), il Tg2 delle 13 (2 milioni 458 mila spettatori, share 15.5%), il Tg3 delle 19 (1 milione 908 mila spettatori, share 10.5%) e le edizioni regionali della TgR delle 19.30 (2 milioni 357 mila spettatori, share 12%). Alle 20 il Tg5 ha fatto segnare 4 milioni 214 mila con il 20.5% il TgLa7 1 milione 40 mila con il 5.1%

Nel complesso, vittoria per le reti Mediaset in prima serata, con 8 milioni 389 mila telespettatori e il 38.59% di share (a fronte dei 7 milioni 505 mila con il 34.52% della Rai), in seconda serata con il 44.66% (contro il 26.73% della concorrenza) e nell’intera giornata con il 34.25% (Rai al 33.4%).