Boomdabash, nuovo tour in Europa e in Italia. A Parma il 26 gennaio

Dopo il trionfo estivo con la hit 'Non ti dico no' con Loredana Bertè, i Boomdabash tornano alla dimensione live con il 'Barracuda winter tour', che li vedrà protagonisti (anche a Parma) tra novembre e gennaio nei club italiani ed europei, per culminare nel 'Boomdabash & Friends', lo show previsto per il 24 gennaio all’Alcatraz di Milano con cui la band festeggerà i 15 anni di carriera.

La leg invernale partirà con il Barracuda European tour il 20 novembre da Barcellona, per proseguire il 21 novembre a Londra, il 22 a Parigi, il 23 a Bruxelles, il 24 ad Amsterdam, il 28 a Siviglia, il 29 a Madrid e il 30 novembre a Zurigo.

In Italia il Barracuda winter tour partirà il 15 dicembre da Corato (Ba) per continuare il 26 dicembre a Maglie (Le), il 18 gennaio a Roma, il 19 gennaio a Castellaneta Marina (Ta), il 25 gennaio a Torino e infine il 26 gennaio la data di Parma al Campus Music Industry.