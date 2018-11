Malore per Joe Perry degli Aerosmith: ora "è vigile"

Momenti di paura per il chitarrista degli Aerosmith e degli Hollywood Vampires, Joe Perry, che è stato ricoverato in ospedale a causa di problemi respiratori insorti dopo una performance da ospite in un concerto di Billy Joel, a New York.

Lo staff di Perry ha tranquillizzato i fan, spiegando che ora il musicista è vigile e reattivo, pur restando ricoverato in ospedale. Dovrebbe tornare sui palchi verso la fine di questo mese. Il chitarrista ha avuto un collasso nei camerini, appena terminata l’esibizione al Madison Square Garden, dove ha suonato 'Walk This Way' con il 69enne Billy Joel. I paramedici presenti nel backstage hanno fornito ossigeno a Perry, intubandolo con un tubo tracheale prima di portarlo all’ospedale.

Non è la prima volta che il musicista affronta simili problemi di salute: due anni fa infatti ebbe un altro collasso sul palco durante uno show degli Hollywood Vampires.