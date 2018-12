Ottava edizione italiana per Masterchef, che quest’anno prende il via con la sfida di Masterchef All Stars. Prima della partenza della nuova gara tra aspiranti cuochi, prevista per il prossimo 17 gennaio, domani sera su Sky Uno prenderà invece il via la competizione tra alcuni dei più amati concorrenti delle passate edizioni, che si rimetteranno in gioco per prendersi la loro rivincita. A giudicare i cuochi, molti dei quali già con una carriera avviata dopo la partecipazione a Masterchef, ci saranno Bruno Barbieri e Antonio Cannavacciuolo. Ai due, per la giuria di Masterchef Italia, a gennaio si aggiungeranno poi Joe Bastianich e il nuovo arrivato, lo stellato Giorgio Locatelli.