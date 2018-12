Natale con 12 Tv Parma: sotto l'albero sport, cucina e società. E su Radio Parma musiche a tema

Natale con 12 Tv Parma. La televisione della città vi accompagnerà in questi giorni di festa con programmi da non perdere. Sotto l'albero, sport, cultura, società e cucina, con tante idee, nel rispetto delle migliori tradizioni del Ducato.

Domani il via del palinsesto natalizio: alle 21,15 ci sarà la quarta puntata de «Il Cuoco Perfetto Celebrity» che vedrà la simpatica sfida tra Miss Parma 2018 Mara Boccacci e il cantautore Simone Valeo; seguirà alle 22 un'edizione speciale di «Bar Sport» per commentare la partita Parma-Bologna.

Domenica 23, alle 21,15 sarà riproposta la prima puntata del fortunato format televisivo «Sembra ieri»: in attesa dell'arrivo del 2019 12Tv Parma propone un tuffo speciale nel passato della nostra città con il meglio di «Sembra Ieri», con filmati e perle ritrovati nel nostro archivio.

Lunedì 24, giorno della Vigilia, dalle 21,15 saranno proposti due incontri di «Gazzetta in Piazza», realizzati lo scorso 8 dicembre in piazza Garibaldi: nel primo incontro il direttore Michele Brambilla intervista Errica Tamagni, autrice della nuova «Guida alle buone botteghe di Parma»; nel secondo, il vice direttore Claudio Rinaldi dialoga con Lorenzo Sartorio, autore del libro «La Zonta, tradizioni parmigiane». Per la sera di Natale, quella del 25, sarà presentato il «Concerto sotto l’albero», lo spettacolo che si è svolto al Teatro Regio, organizzato dall’associazione «Amici delle Piccole Figlie» con un ricco repertorio di romanze, ouverture e canti popolari.

Ancora sport in primo piano per la serata di Santo Stefano: «Bar Sport» alle 21,15 per commentare Fiorentina-Parma; seguirà alle 22 circa «De dla da l’acqua» un vero e proprio affresco parmigiano dove Mauro Biondini ha dipinto un Oltretorrente come era ai tempi degli scariolanti, delle osterie e di quei borghi che trasudavano miseria e tanta umanità, portata dalla carità cristiana di Padre Lino.

Per giovedì 27 dicembre un'altra serata di incontri di «Gazzetta in Piazza»: si aprirà con un interessante intervista del direttore Michele Brambilla alla presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Annalisa Sassi e al sindaco Federico Pizzarotti; seguirà una puntata di «Parma Europa», condotta da Pietro Ferraguti sul tema «Commercio e rilancio del centro storico» con la partecipazione dell’assessore Cristiano Casa, del direttore di Ascom Claudio Franchini e la presidente di Confesercenti Francesca Chittolini.

Musiche natalizie su Radio Parma

La sera della Vigilia dalle 20 alle 22 e il giorno di Natale dalle 12 alle 14, anche quest' anno Radio Parma diffonderà una selezione delle più celebri e tradizionali canzoni natalizie.