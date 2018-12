Ascolti tv, il film Se Dio vuole vince in prima serata: Marco Giallini e Alessandro Gassmann protagonisti su Ra1

Ancora un successo in prima serata per il cinema di Rai1: Se Dio vuole, il film con Marco Giallini e Alessandro Gassmann, ha sfiorato i 4 milioni di telespettatori (3 milioni 923 mila), raccogliendo il 17.97% di share. Non c'è stata partita con la puntata speciale della serie Victoria, proposta da Canale 5, che ha ottenuto appena 1 milione 286 mila spettatori con il 5.9%.

Rai1 ha dominato nettamente la prima serata con il 19.99% di share (a fronte del 9.37% di Canale 5). Nel preserale dell’ammiraglia Rai, bene L’eredità, seguita da 4 milioni 243 mila spettatori con il 22.1% (per The Wall Week End, su Canale 5, 3 milioni 513 mila con il 18.52%) e conferma anche in access prime time per Soliti ignoti - Il ritorno, con 5 milioni 49 mila spettatori e il 22.3% (per Paperissima Sprint, su Canale 5, 3 milioni 288 mila e il 14.62%; su Rete4, record per Stasera Italia weekend, con 1 milione 88 mila e il 4.93% nella prima parte e 1 milione 348 mila pari al 5.92% nella seconda).

Per l’informazione delle 20, il Tg1 ha fatto registrare 5 milioni 57 mila spettatori con il 24%, il Tg5 4 milioni 20 mila con il 18.9%, il TgLa7 998 mila pari al 4.7%.

Tornando alla prima serata, su Rai2 il film Principe Azzurro cercasi ha totalizzato 1 milione 956 mila spettatori e l’8.8%; su Italia 1 Very Big Show con Andrea Pucci ha fatto segnare 1 milione 344 mila pari al 7.17%; su Rete4 il film Lo specialista ha avuto 1 milione 131 mila con il 5.57%; su Rai3 I dieci comandamenti, con la puntata 'Anime salvè dedicata all’impegno del regista teatrale Armando Punzo con i detenuti, ha ottenuto 725 mila spettatori e il 3.3%. Su La7 il film Tut - Il destino din un faraone ha raccolto 623 mila spettatori e il 2.8%.

In seconda serata la Rai segnala Speciale Tg1, con 852 mila spettatori (6.4%).

Nel pomeriggio in grande evidenza Domenica in, condotto da Mara Venier che ha avuto tra gli ospiti Giampiero Galeazzi, con 2 milioni 986 mila e il 18.6% di share nella prima parte e 2 milioni 873 mila con il 20.1% nella seconda. A seguire, bene anche Le Strenne dello Zecchino D’Oro con 2 milioni 306 mila spettatori e il 16.4% e La Prima Volta con 2 milioni 41 mila spettatori e il 13.7%.

Ascolti in linea - sottolinea ancora Viale Mazzini - anche nella mattinata di Rai1: UnoMattina in famiglia con 1 milione 639 mila e il 25.2%, Paesi che vai... con 1 milione 514 mila e il 19.1%, Linea verde con 2 milioni 958 mila e il 20.3%. Su Rai2 si segnala la seconda parte di Mezzogiorno in famiglia, con 1 milione 460 mila e l’11.4% e, nel pomeriggio, B come sabato, visto da 723 mila spettatori (4.5%) nella prima parte. Su Rai3 in evidenza Kilimangiaro (1 milione 526 mila e il 10.2%) e in access prime time Blob, di tutto di più (998 mila con il 4.7%).

Complessivamente le reti Rai si sono aggiudicate il prime time con 9 milioni 107 mila spettatori e il 40.4% (a fronte dei 6 milioni 180 mila con il 27.44% di Mediaset), la seconda serata con il 30.7% (rispetto al 28.5% della concorrenza) e l’intera giornata con il 38.6% (Mediaset al 26.12%).