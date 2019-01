Festival di Sanremo: Claudio Bisio e Virginia Raffaele sul palco con Baglioni

Claudio Bisio e Virginia Raffaele sul palco dell’Ariston con Claudio Baglioni. L’annuncio ufficiale è atteso per mercoledì 9 gennaio, alla tradizionale conferenza stampa pre festival (5-9 febbraio), ma non ci sono più dubbi sulla nuova coppia di conduttori che affiancherà quest’anno il "dirottatore artistico", dopo il binomio vincente Favino-Hunziker dell’edizione 2018. Una coppia che promette scintille, verve, ironia, genialità e improvvisazione. Entrambi sono già stati al festival, ma in veste di ospiti. Bisio sorprese l’Ariston nel 2013: nell’anno delle contestazioni a Maurizio Crozza, l’ex volto di Zelig propose nella serata finale un monologo politico: «Finchè ci sono loro questo Paese non cambierà mai, dicono una cosa e ne fanno un’altra, non mantengono le promesse, sono incompetenti, mandiamoli tutti a casa». E poi: «Non parlavo degli eletti, ma degli elettori, di noi italiani, perchè siamo noi i mandanti, noi che li abbiamo votati».

Virginia Raffaele è ormai un’habituée in Riviera: dopo aver lasciato il segno con le sue parodie, da Belen Rodriguez a Ornella Vanoni, da Carla Fracci a Donatella Versace, ospite dei festival di Carlo Conti, l’anno scorso è tornata a Sanremo nei panni di se stessa, stropicciando il perfezionista Baglioni in una performance esplosiva, chiusa da un duetto sulle note di Io canto, in omaggio a Lelio Luttazzi. Il risultato fu un picco di 15,8 milioni di spettatori. A quanto si apprende, anche nelle vesti di conduttrice la Raffaele potrebbe arricchire il festival con grandi performance di musica e varietà. Un passaggio all’Ariston, comunque, dovrebbero farlo anche Favino e Hunziker, in una sorta di ideale passaggio di testimone con i nuovi conduttori. Mentre quasi sicuramente Pippo Baudo e Fabio Rovazzi torneranno al festival come "padrini" dei due vincitori di Sanremo Giovani, Einar e Mahmood, che hanno conquistato di diritto un posto tra i Big. E chissà che anche gli altri due "papabili" per la conduzione, Gianni Morandi e Vanessa Incontrada, possano calcare il palco almeno per una sera: il primo ritroverebbe l’altro "capitano coraggioso" Baglioni; l’attrice, tra i volti più amati della fiction di Rai1, il suo compagno di scorribande comiche a Zelig, Bisio.

In un festival "Colosseo" della musica, tra i superospiti più attesi c'è Andrea Bocelli, che potrebbe cantare con il figlio Matteo (ma si guarda con interesse anche a Ed Sheeran, superstar britannica che ha duettato con Bocelli nell’album dei record, Sì, che potrebbe essere tra le poche eccezioni in un cast destinato ad esaltare il meglio del made in Italy). All’Ariston dovrebbero arrivare anche Laura Pausini e Biagio Antonacci, in vista del grande tour estivo negli stadi. E ancora Fiorella Mannoia, Ligabue, Eros Ramazzotti, Giorgia, Elisa, Jovanotti, la coppia Raf e Umberto Tozzi che partirà in tournèe dopo il festival. Attesa anche Gianna Nannini, forse come ospite del Volo nella serata dei duetti. A Baglioni piacerebbe avere ancora Fiorello (tornato l’anno scorso all’Ariston da mattatore, con ascolti stellari e un picco da 17,2 milioni) e Renzo Arbore, che dopo i successi delle lezioni di musica ai millennial sta per tornare su Rai2 con un programma dedicato a Boncompagni. Tra gli omaggi, un posto d’onore spetterà a Mia Martini: l’occasione sarà il lancio della fiction Io sono Mia, interpretata da Serena Rossi, in onda su Rai1 a febbraio dopo un passaggio evento al cinema il 14-15-16 gennaio. Quanto al Dopofestival, Pio e Amedeo potrebbero affiancare Rocco Papaleo.