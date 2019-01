"Winterfell è vostra, vostra grazia": video Hbo svela l'ultima stagione del Trono di Spade

"Winterfell is yours, your grace" (Winterfell è vostra, vostra grazia). Poche parole e una sequenza video di pochi secondi: è il teaser svelato da Hbo per annunciare l’ottava e ultima stagione della serie tv "Il Trono di Spade" che andrà in onda il prossimo aprile. Nel teaser si vede Sansa Stark che incontra finalmente Daenerys Targaryen e gli dà il benvenuto a Winterfell.

In realtà il teaser non è esclusivo per il Trono di Spade, perché Hbo ha inserito sequenze anche di altri show che presenterà nel 2019, tra questi 'Watchmen', "True Detective", 'Big Little Lies' (Piccole grandi bugie) e la miniserie 'Chernobyl', che parla del disastro nello stabilimento nucleare in Ucraina nel 1986, cercando anche di svelarne le ragioni e le storie delle persone rimaste vittime.