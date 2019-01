Sanremo, ecco l'ufficialità. Bisio e Raffaele: "La nostra prima volta insieme"

Claudio Baglioni li ha ribattezzati «fratello Sole e sorella Luna": Claudio Bisio e Virginia Raffaele sono pronti alla loro prima volta insieme sul palco dell’Ariston, per la 69/a edizione di Sanremo (5-9 febbraio).

«Non abbiamo mai lavorato insieme, non vedevo l’ora», spiega Bisio in conferenza stampa, in un continuo scambio di battute con l’attrice. «Avremmo dovuto fare Zelig insieme, ma non è successo. Temevo che fosse un pò arrabbiata, non era vero. Ci siamo conosciuti un giorno a casa sua, era afona: pensate per un uomo una serata con una donna afona, è un sogno», scherza.

Gli fa eco Virginia: «Lo stimo da sempre, ero piccola e lui già lavorava... E’ un mostro. La cosa positiva - dice sorridendo - è che quest’anno devo imparare un nome solo, Claudio». Poi ringrazia Baglioni «per avermi richiamata anche quest’anno, nonostante l’anno scorso lo abbia fatto passare per anziano, e l'anno scorso non lo era... Siamo solo all’inizio, cominceremo ora a lavorare, a scrivere simpaticissime situazioni. Speriamo di colorare il festival, ma saremo rispettosi verso la gara».