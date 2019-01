Ascolti tv: debutto da record per la quinta stagione della fiction Che Dio ci aiuti, con Elena Sofia Ricci

E’ il debutto della quinta e nuova stagione della fiction Che Dio ci aiuti, con protagonista Elena Sofia Ricci, su Rai1, ad aggiudicarsi la prima serata tv di ieri: 6 milioni 458 mila spettatori e il 24.97% di share per il primo episodio e 5 milioni 785 mila spettatori con il 28.21% per il secondo. Un debutto record, in crescita di oltre 3% rispetto alla quarta stagione. E il primo dei due episodi trasmessi si è aggiudicato il primato del programma più seguito in tv dall’inizio dell’anno. Su Canale 5 il film American Sniper ha raccolto 2 milioni 47 mila spettatori con il 10.1% di share.

Nell’access prime time lo speciale Tg1 - Fabrizio De Andrè, Parole e musica di un poeta, nel ventennale dalla morte dell’artista (cha ha sostituito per una sera I Soliti Ignoti) è stato visto da 5 milioni 433 mila spettatori con il 20.3%, ha avuto la meglio su Striscia la notizia, che su Canale 5 ha ottenuto 5 milioni 18 mila spettatori con il 18.73% di share. Su La7 Otto e mezzo ha raccolto 1 milione 910 mila spettatori con il 7.2% di share, mentre su Rete4 Stasera Italia ha fatto segnare 1 milione 201 mila con il 4.63% nella prima parte e 1 milione 387 mila spettatori con il 5.15% nella seconda.

A livello generale le reti Rai sono avanti nella prima serata con 10 milioni 292 mila spettatori (39.22% di share) contro i 7 milioni 982 mila spettatori e il 30.42% di Mediaset, in seconda serata con 4 milioni 229 mila spettatori e il 35.86% di share (3 milioni 173 mila spettatori con il 26.91% per l’azienda di Cologno Monzese) e nell’intera giornata con 4 milioni 64 mila spettatori e il 37.87% di share, contro i 3 milioni 329 mila spettatori e il 31.02% di Mediaset.

Nella sfida tra i tg delle 20, il Tg1 ha ottenuto 5 milioni 927 mila spettatori pari al 24.7% di share; il Tg5 è stato visto da 4 milioni 756 mila (19.6%) e il TgLa7 da 1 milione 400 mila spettatori (5.8%).

La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai3 il film Lettere da Berlino, che ha totalizzato 1 milione 459 mila spettatori con il 5.79% di share. Su Rete4 Freedom - Oltre il confine è stato scelto da 1 milione 256 mila spettatori con il 5.78% di share, mentre su Rai2 Ghostbusters ha avuto 1 milione 96 mila spettatori con il 4.51%. Su Italia 1 Mai Dire Talk è stato visto da 1 milione 32 mila spettatori (5.1%).