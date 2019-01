Games of thrones: 2019, l'ultima stagione (ma i fan lo sapevano già)

I fan lo sapevano già da due anni: l’ottava stagione di Game of Thrones, quella del 2019, è l’ultima. L'annuncio è, per così dire, ufficiale e arriva proprio dalla Hbo. Era stato anche annunciato in precedenza che gli episodi sarebbero durati all’incirca 80 minuti ciascuno. saranno non più di sei. Game of Thrones vanta il record per il più grande numero di Emmy vinto da una serie. Si parla di più finali, questo per confondere gli hacker ed evitare gli spoiler. Nemmeno gli attori stessi, sembra, sappiano qualcosa. Anche se Sophie Turner (Sansa Stark) ha buttato lì che l’ottava stagione sarà la più sanguinosa di sempre (secondo alcuni dati, ad ora, sono morti più di 170mila personaggi tra uomini, White Walkers, lupi e draghi). Le riprese sono iniziate a ottobre e andranno avanti almeno fino alla metà di quest'anno. I registi della nuova stagione sono i creatori della serie David Benioff e D.B. Weiss, David Nutter, e Miguel Sapochnik. Benioff a Weiss sono anche gli autori insieme a Bryan Cogman e Dave Hill. Intanto la Gran Bretagna rende omaggio alla serie mettendo in commercio una serie di francobolli, dal 23 gennaio, con i volti dei protagonisti.