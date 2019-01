C'è posta per te vince la gara degli ascolti tv di sabato 12 gennaio

Miglior esordio dal 2002 per C'è posta per te su Canale5 che con uno share del 29.84% pari a 5 milioni 842 mila telespettatori conquista la platea del sabato sera. Oltre 4 milioni di telespettatori (4 milioni 196mila) hanno scelto, invece, la prima serata di Rai1, con il match tra Bologna e Juventus per gli ottavi di finale della Coppa Italia, che ha segnato 17.7% di share.

Nel resto della prima serata Rai, su Rai2 per la replica del film Fabrizio De Andrè - Principe libero ha ottenuto 1 milione 370 mila spettatori e il 7.2% di share. Su Rai3 Le Parole della Settimana di Massimo Gramellini ha realizzato 1 milione 792 mila spettatori e il 7.5% di share; a seguire Quante Storie di sera di Corrado Augias ha registrato 928 mila spettatori e il 3.9% di share.

Per quanto riguarda la prima serata Mediaset, su Italia 1 Il film d’animazione Le 5 leggende ha registrato 1 milione 248 mila telespettatori, share 5,33%, mentre su Rete 4 Il film U.S. Marshals - Caccia senza tregua ha ottenuto 874 mila telespettatori con uno share del 4,25%.

Nel complesso Mediaset si aggiudica prima e seconda serata: la prima serata con il 22.75% di share pari a 5 milioni 414 mila spettatori, la seconda serata con il 30.39% di share pari a 3 milioni 978 mila spettatori. Il Gruppo Rai si aggiudica l’intera giornata con il 35.8% di share e 4 milioni 31 mila spettatori.

Per quanto riguarda i tg delle 20, al Tg1 vanno 4 milioni 787 mila spettatori con il 21,68%, al Tg5 3 milioni 803 mila spettatori con il 17,01%, al TGLa7 948 mila spettatori con il 4,25%.

Bene nel pomeriggio di Rai2 i due match per gli ottavi di finale della Coppa Italia: Lazio - Novara, in programma alle 15, ha ottenuto 902 mila spettatori e il 6.2 di share; Sampdoria - Milan, alle 18, ha sfiorato 3 milioni di spettatori (2 milioni 922 mila) e il 15.2 di share.