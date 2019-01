Maria De Filippi con C'è posta per te vince la gara degli ascolti tv. Quasi 4 milioni di spettatori per Matera 2019

E’ C'è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, a confermarsi leader degli ascolti del sabato, con una media di 5 milioni 173 mila telespettatori pari al 27.35% di share, in una serata che ha visto il grande risultato della cerimonia di inaugurazione di Matera capitale europea della cultura: l’evento, trasmesso in diretta da Rai1 dalle 18.50 alle 20 circa - in Eurovisione - alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e condotto da Gigi Proietti, ha raccolto 3 milioni 883 mila spettatori e ha sfiorato il 21% di share (20.80%).

In prima serata sulla rete ammiraglia Rai buon esordio per la seconda stagione del talent Ora o mai più, condotto da Amadeus, con 3 milioni 520 mila spettatori e il 18.45%.

Canale 5 si è imposta sia nella fascia di prima serata, con il 21.21% a fronte del 18.91% di Rai1, sia in seconda serata con il 28.06% (Rai1 al 17.24%). In access prime time, sempre bene Soliti ignoti - Il ritorno su Rai1, con 4 milioni 699 mila e il 20.92%, mentre su Canale 5 Striscia la notizia ha avuto 4 milioni 66 mila e il 18.14%; su La7 Otto e mezzo ha ottenuto 1 milione 28 mila con il 4.59%, su Rete4 Stasera Italia Weekend ha fatto registrare 817 mila telespettatori con il 3.71% nella prima parte e 817 mila con il 3.62% nella seconda.

Per l’informazione delle 20, il Tg1 ha raccolto 4 milioni 990 mila spettatori pari al 23.33%, il Tg5 4 milioni 208 mila con il 19.60%, il TgLa7 1 milione 25 mila con il 4.76%.

Tornando alla prima serata, su Rai2 il telefilm N.C.I.S. Los Angeles ha realizzato 1 milione 208 mila spettatori e il 5.28%, a seguire l’episodio della serie S.W.A.T è stato visto da 1 milione 189 mila appassionati con il 5.27%. Su Rai3 continua la serie positiva per Le parole della settimana, con Massimo Gramellini, che ha segnato 1 milione 637 mila spettatori e il 7.24%. Su Italia 1 il film Madagascar 2 ha avuto 1 milione 255 mila e il 5.59%. Su Rete4 il film Riot - In rivolta ha ottenuto 547 mila e il 2.5%. Su La7 la serie Little Murders ha fatto segnare 540 mila e il 2.45% nel primo episodio e 438 mila con il 3.33% nel secondo.

In seconda serata la puntata di Petrolio di Duilio Giammaria ha totalizzato su Rai1 714 mila spettatori e il 9.71% e su Rai3 il programma di Corrado Augias Quante storie di sera ha ottenuto 982 mila spettatori e il 4.55%.

Nel pomeriggio, Mediaset segnala gli ascolti di Verissimo, leader della sua fascia oraria con 2 milioni 685 mila telespettatori e il 19.56%. Rai1 sottolinea il risultato di Italia Sì! su Rai1, con 2 milioni 256 mila e il 14.82% nella seconda parte. In day time, in evidenza ancora Linea Verde Life (2 milioni 93 mila spettatori e il 14.01%) e Linea Bianca (2 milioni 243 mila e il 12.94%).

Complessivamente le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 8 milioni 509 mila spettatori e il 37.70% (contro i 7 milioni 837 mila pari al 34.73% di Mediaset) e le 24 ore con il 35.22% (a fronte del 32.18% della concorrenza). A Mediaset la seconda serata con il 40.92% (Rai a quota 29.60%).