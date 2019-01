Fabio Fazio ospita Alessandro Di Battista: Che tempo che fa vince la gara degli ascolti tv

Il programma più visto della prima serata di ieri è stato il talk di Rai1 Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, che, ospite Alessandro Di Battista (M5s) intervistato sui temi caldi della politica, ha registrato 3.701.000 spettatori e uno share del 14.8%. Su Canale5 la puntata de La Dottoressa Giò con Barbara D’Urso ha avuto un seguito di 2.485.000 spettatori e il 10.91% di share. Su Italia1 Le Iene hanno catturato l’attenzione di 2.047.000 spettatori pari all’11.42% di share.

In prima serata seguono: su Rai3 l’esordio della seconda stagione del programma «Le ragazze» che ha ottenuto 1.383.000 spettatori e il 6.4% di share. Su La7 Non è L’arena ha interessato 1.296.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai2 la replica della fiction «La porta rossa» ha fatto registrare 1.288.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Retequattro il film The Town è stato visto da 835.000 spettatori con il 4.04% di share.

Nell’access prime time di Canale5 Paperissima Sprint ha ottenuto 4.017.000 spettatori con il 15.7% di share. L’ufficio stampa Rai segnala gli ascolti nell’access prime time di Rai3, del programma «Grazie dei fiori» condotto da Pino Strabioli che ha avuto un seguito di 1.365.000 spettatori e il 5.4% di share.

Rai1 vince il prime time con, 3.795.000 spettatori e il 15,02% di share. Per Canale5, 3.289.000 spettatori e il 13.01% di share.

Complessivamente le reti Rai si aggiudicano il prime time con 8.243.000 spettatori e il 32.62% di share (per Mediaset, 7.973.000 spettatori e il 31.55% di share) e l’intera giornata con 4.328.000 spettatori e il 36,8% di share (per Mediaset, 3.463.000 spettatori e il 29.45% di share). Le reti Mediaset vincono la seconda serata con 3.852.000 spettatori e il 34.04% di share. Per la Rai, 3.336.000 spettatori e il 29.47% di share. La7 ha avuto il 6.18% nella prima serata e il 3.60% nelle 24 ore.

Per l’informazione i Tg delle ore 20 hanno avuto i seguenti ascolti: per il Tg1, 5.674.000 spettatori e il 24.1% di share; per il Tg5, 4.258.000 spettatori e il 17.8% di share; per il TgLa7, 1.094.000 spettatori e il 4.6% di share.

La Rai segnala gli ascolti del pomeriggio di Rai1, con «Domenica In» condotta da Mara Venier, che nella prima parte ha segnato 3.030.000 spettatori con il 18,2% di share e nella seconda 2.644.000 spettatori e il 17%. A seguire «La prima volta» condotto da Cristina Parodi è stato visto da 1.937.000 spettatori e l’11.5% di share. Su Canale5 nel pomeriggio «Domenica Live» condotto da Barbara D’Urso ha ottenuto 2.674.000 spettatori totali, share del 16.2%.

In seconda serata su Rai1 lo «Speciale Tg1» è stato seguito da 666mila spettatori, share dell’8.6%.

Nella mattinata di Rai1 la seconda parte di «Uno Mattina in Famiglia» ha totalizzato 1.715.000a spettatori e il 23.5% di share. «Linea Verde» ha avuto 3.482.000 spettatori con il 21,9%. Bene su Rai3 «Mezz'ora in più» con 1.379.000 spettatori e uno share dell’8.3% e il «Kilimangiaro» che arriva ad 1.904.000 e l'11.4% di share.

Per quanto riguarda lo sport di Rai2, lo sci di Coppa del Mondo alle 11.15 ha segnato 777mila spettatori e uno share del 6.8%, nel pomeriggio «Quelli che il calcio» ha realizzato 1.224.000 spettatori e il 7.8% di share, a seguire «Dribbling" ha ottenuto 788mila e il 5%, mentre la seconda parte di «Novantesimo minuto» ha registrato 1.030.000 spettatori e il 4.9%. Infine in seconda serata la Domenica Sportiva ha ottenuto 782mila spettatori e il 6,2%.