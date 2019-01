Celentano, apparizione lampo sul palco di "Adrian"

Acclamato dal pubblico, preceduto da tuoni e lampi, Adriano Celentano entra in scena nel teatro Camploy di Verona, che ospita il debutto di Adrian, il nuovo show evento del Molleggiato, in onda in diretta su Canale 5. Pantaloni e pile scuri, scarpe chiare, Celentano resta sul palco per un paio di minuti, il tempo di uno scambio di battute con Natalino Balasso che aveva ironizzato sull'attesa per lo show. «C'è qualcosa che bisogna cambiare qui», si è limitato a dire, vestendo i panni del regista impegnato negli ultimi ritocchi allo spettacolo.

Il mare, una grossa imbarcazione di legno, un pontile che spunta dietro lo scoglio: è la scenografia che fa da sfondo al teatro Camploy di Verona, che stasera ospita l'atteso debutto di Adrian, il nuovo show di Adriano Celentano in diretta su Canale 5. Entrano in scena Nino Frassica e Francesco Scali, vestiti da frati: «Siamo qui per decidere chi può salire sull'arca e contribuire a costruire un futuro migliore grazie alla bellezza di cui è portatore», spiega Scali, prima di iniziare le 'audizionì a coloro che aspirano a salire sull'arca.