Fedez: "Il mio nuovo disco introspettivo e poco pop"

«Può sembrare un disco cupo ma in realtà è introspettivo, sicuramente poco pop. Se fossi un mio fan non è quello che mi sarei aspettato». Lo ha detto Fedez presentando oggi all’aeroporto di Linate 'Paranoia (Rpt: Paranoia) airlines', in uscita il 25 gennaio.

E’ il quarto album di Federico Leonardo Lucia, 30 anni il prossimo ottobre, uno dei rapper italiani di maggiore successo. «Il filo conduttore del disco è quasi un’analisi delle delle mie paure e delle mie paranoie - ha aggiunto - ma c'è forse più coerenza che nelle altre produzioni, in ogni caso stavolta non ho pensato a logiche mercato». Sedici i brani, alcuni dei quali circolavano già da singoli da un paio di mesi. Come 'Prima di ogni cosà dedicato al figlio Leone, avuto dalla moglie Chiara Ferragni. Alcuni sono in collaborazione con altri artisti. A marzo partirà il suo tour nei palazzetti (la data di Milano è già sold out). Per quanto riguarda i suoi progetti futuri ha l'obiettivo di ridurre la sua esposizione legata alla sua professione ("Non mi riferisco ai social», ha precisato). E su una sua partecipazione al festival di Sanremo ha risposto: «Non è per me, non potrei mai andarci solo all’idea di trovarmi sul quel palcoscenico mi cago addosso».