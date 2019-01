"We will rock you": nuova data a Parma giovedì 11 aprile

E’ annunciata anche Parma tra le date di "We will rock you", la nuova edizione dello spettacolo con le canzoni dei Queen, che con oltre 8 milioni di spettatori, 2.700 performance e 12 anni consecutivi di repliche a Londra è considerato tra i musical più rappresentati al mondo. Dopo il "sold out" da ottobre in numerose città italiane, la nuova stagione si arricchisce di una data: l’11 aprile al Teatro Regio della città emiliana, per oltre due ore e mezza di spettacolo, all’insegna di 19 tra i più grandi successi del gruppo di Freddie Mercury. Biglietti in prevendita dalle 10 del 24 gennaio sui circuiti Ticketone, Vivaticket e all’Arci di Parma.

"We will rock you" è stato prodotto nella versione originale da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May. In Italia il musical, grazie al lavoro di Barley Arts, dopo il successo della prima edizione nel 2009 è riproposto in una nuova produzione, messa in scena da un nuovo cast e concepita appositamente per il nostro Paese da Claudio Trotta.