Ecco Maria Amelia Monti, una miss Marple ironica e dispettosa

Con la divertente commedia gialla di Agatha Christie Miss Marple – «Giochi di prestigio» riadattata per il palcoscenico da Edoardo Erba e diretta da Pierpaolo Sepe con Maria Amelia Monti nel ruolo della famosissima detective, continua domani sera, ore 21, la Stagione del Teatro Magnani di Fidenza, curata da ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna. Lo spettacolo vede sul palco - oltre alla Monti - Roberto Citran, Sabrina Scuccimarra, Sebastiano Bottari, Marco Celli, Giulia De Luca, Stefano Guerrieri, Laura Serena; scena di Luigi Ferrigno, costumi di Alessandro Lai, luci di Cesare Accetta, musiche di Francesco Forni. Una produzione della Compagnia Gli Ipocriti.

Miss Marple - la più famosa detective di Agatha Christie - sale per la prima volta su un palcoscenico in Italia.

E lo fa con la simpatia di Maria Amelia Monti, che dà vita a un personaggio contagioso, in un’interpretazione che crea dipendenza. Con lei due attori di originale talento come Roberto Citran e Sabrina Scuccimarra, e un gruppo di giovani dalla strabordante energia scenica. Siamo alla fine degli anni ‘40, in una casa vittoriana della campagna inglese.

Miss Marple è andata a trovare la sua vecchia amica Caroline, una filantropa che vive lì col terzo marito, Lewis, e vari figli e figliastri dei matrimoni precedenti. Di questa famiglia allargata, fa parte anche uno strano giovane, Edgard, che aiuta Lewis a dirigere le attività filantropiche. Il gruppo è attraversato da malumori e odi sotterranei, di cui Miss Marple si accorge ben presto. Durante un tranquillo dopocena, improvvisamente Edgard perde i nervi: pistola in pugno minaccia Lewis e lo costringe a entrare nel suo studio. Il delitto avviene sotto gli occhi terrorizzati di tutti. Ma le cose non sono come sembrano. Toccherà a Miss Marple, in attesa dell’arrivo della polizia, capire che ciò che è successo non è quello che tutti credono di aver visto. Il pubblico è stato distratto da qualcosa che ha permesso all’assassino di agire indisturbato. Come a teatro. Come in un Gioco di Prestigio. Adattando il romanzo, Edoardo Erba riesce a creare una commedia contemporanea, che la regia di Pierpaolo Sepe valorizza con originalità, senza intaccare l’inconfondibile spirito di Agatha Christie.

Lo spettacolo usufruirà dell’interessante iniziativa «Teatro No Limits» del centro culturale Diego Fabbri di Forlì che lo audiodescriverà in diretta, al fine di renderlo fruibile anche agli ipovedenti e non vedenti.