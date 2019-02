Sanremo, ascolti in calo. Ma la Rai si consola con i giovani

Oltre 10 milioni di telespettatori e il 49.5% di share: il Baglioni bis debutta con ascolti in calo rispetto al 2018 (quando la prima serata aveva incollato a Rai1 11,6 milioni pari al 52.1%), ma in Rai c'è soddisfazione per un risultato non scontato, specie dopo un’annata che segnò il record assoluto degli ultimi 13 anni e che fu aperta da uno "scaldapubblico" eccezionale, Fiorello.

Escluse le ultime due edizioni, la media della prima puntata di Sanremo 2019 resta comunque la più alta dal 2012 (con Gianni Morandi alla conduzione, segnò il 49.6%), con picchi di 15,7 milioni per l’emozionante duetto tra Andrea e Matteo Bocelli e del 54% per la performance di Giorgia con Baglioni. E soprattutto, complice un cast variegato e coraggioso, colloca subito il festival tra i più giovani di sempre: sul pubblico dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni, con il 58.4% share, è record dal 1997 (+3.8 punti in più su questo target rispetto all’anno scorso). Sulle sole ragazze 15-24enni lo share sale al 63% (record dal 2016, con punte del 71%); sui maschi 15-24, lo share del 54.3% è record degli ultimi 17 anni.

«E' il gol più importante messo a segno da Baglioni - commenta la direttrice di Rai1 Teresa De Santis -, portare su Sanremo chi non lo avrebbe visto, un pubblico che normalmente non va sulla tv generalista». Segno che «il dirottatore artistico - chiosa il vicedirettore Claudio Fasulo - sta facendo il suo lavoro, coltivare lo zoccolo duro di domani». Tra l’altro la platea complessiva di prima serata è calata di oltre un milione rispetto a un anno fa (da 29,5 a 28,3 milioni), ma i contatti complessivi sono stati 27,8 milioni (in calo rispetto al 2018, ma il valore più alto dal 2014). Ogni spettatore ha guardato il Festival per oltre 1 ora e 34 minuti (il 37% della durata complessiva).

Crescono le nuove modalità di fruizione del festival: i contatti su Rai Play sono stati 567 mila, il 14% in più rispetto al 2018. E Sanremo 2019 è subito balzato in testa agli eventi più discussi sui social, con 2,8 milioni di interazioni su Facebook, Twitter e Instagram.

«Siamo soddisfatti, anche se qualunque manifestazione ha bisogno di rodaggio», commenta Baglioni ostentando tranquillità. «L'obiettivo del popolar-nazionale mi sembra raggiunto, al di là dei numeri che sono interessantissimi, ma c'è la sensazione che nell’insieme abbia avuto un buon battesimo. Saremo servitori, sagrestani, templari di questa povera canzonetta italiana, che ancora raccoglie tanto entusiasmo». «Avanti così», chiosa l’ad Rai Fabrizio Salini.