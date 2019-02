Ascolti tv: Sanremo al 46,1%, record per il Dopofestival

La quarta serata del Festival di Sanremo 2019 ha toccato 9 milioni 552 mila spettatori con uno share del 46.1%. In termini di ascolto, il risultato fa registrare oltre centomila telespettatori in più rispetto alla seconda serata. La prima parte, in onda dalle 21.24 alle 23.39, ha avuto 11 milioni 170 mila spettatori (45.49%) mentre la seconda parte - dalle 23.43 alle 00.51 - è stata seguita da 6 milioni 215 mila telespettatori (48.55%).

In crescita Sanremo Start, dalle 20.51 alle 21.21, che ha avuto un pubblico di 9 milioni 941 mila spettatori (37.03%). Il picco di ascolto in termini di spettatori è stato registrato alle 21.45 con 13 milioni 32 mila per una presentazione di Claudio Bisio, quello di share alle 00.50 con il 51.3% quando Claudio Baglioni premia Motta e Nada per il miglior duetto.

RaiPlay ha avuto mezzo milione di media view per la diretta streaming, con oltre 4 milioni per i vod delle tre serate (+32% rispetto al 2018). Sui social la quarta serata sfiora 3 milioni di interazioni che, sommate alle serate precedenti, arrivano a toccare quota 11 milioni (+7%). Rispetto alla quarta giornata del 2018 le interazioni sui tre social network sono aumentate del 15%.

Record per il Dopofestival che ha toccato 2 milioni 25 mila (35%), mentre la striscia quotidiana Prima Festival, in onda dopo il Tg1, ha ottenuto 6 milioni 979 mila telespettatori (27.47%).

Nel prime time Rai1 è stata la rete più seguita con 10 milioni 679 mila telespettatori e uno share del 39.86%. Canale5 è stato visto da 2 milioni 853 mila telespettatori (10.65%).

Tutte molto bene le trasmissioni di Rai1 dedicate al Festival: Unomattina ha avuto un ascolto medio di 1 milione 171 mila spettatori (21.6%), Storie Italiane nella prima parte ne ha ottenuti 1 milione 332 mila (24.2%). La vita in diretta - in onda da Sanremo - nella seconda parte ha registrato la migliore performance con 2 milioni 129 mila spettatori (16.6%).

La prima serata prevedeva anche su Canale5 il film Una Piccola impresa Meridionale che ha raggiunto 1 milione 306 mila spettatori (5.5% di share). Su Rete4 Quarto Grado - Le Storie ha avuto un ascolto medio di 1 milione 7 mila spettatori (4.9%). Su Rai2 il film La quinta onda ha fatto registrare 909 mila spettatori (3.4%). Testa a testa tra Rai3 che proponeva il film Red Land visto da 871 mila persone (3.7%) e Italia1 che trasmetteva V per Vendetta seguito da 871 mila (3.63%). Su La7 per Propaganda Live 735 mila spettatori e il 3.6% di share.

Complessivamente la Rai si è imposta in prima serata con 14 milioni 153 mila spettatori (52.83%), in seconda con 7 milioni 485 mila (54.85%), nell’intera giornata con 4 milioni 960 mila (45.26%). Mediaset ha raggiunto 6 milioni 206 mila spettatori (23.16%) in prima serata, 2 milioni 637 mila spettatori (19.32%) in seconda, 3 milioni 26 mila spettatori (27.62%) nelle 24 ore.

Per quanto riguarda l’informazione ancora un ascolto record per l’edizione delle 20 del Tg1 che ha totalizzato 6 milioni 36 mila spettatori (25.9%). Il Tg5 delle 20 ha segnato 4 milioni 338 mila telespettatori (18.4%), il Tg La7 ha raggiunto 1 milione 316 mila (5.6%).

Nel preserale di Rai1 L’eredità ha segnato 5 milioni 252 mila spettatori (26.2%). Nell’access prime time su Canale5 Striscia la Notizia ha ottenuto 3 milioni 675 mila telespettatori con il 13.52% di share. Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber è stato seguito da 1 milione 648 mila spettatori (6.3%).