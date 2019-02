Il vincitore del festival di Sanremo Mahmood, nel rush finale a tre, ha ottenuto il 20,95% delle preferenze del televoto, mentre Ultimo - classificatosi secondo - ne ha conquistate più del doppio: 48,80%. Il Volo, finiti sul terzo gradino del podio, hanno preso il 30,26% del voto da casa, secondo i dati finali resi noti dalla Rai.

Il risultato finale è stato ribaltato dalla giuria d’onore e dalla giuria della sala stampa che hanno preferito, in entrambi i casi, Mahmood (ma le percentuali non sono state diffuse).

La media della serata ha visto così il 47.15% per Mahmood, il 35.56% per Ultimo e il 25.53% per Il Volo.

Considerando la media di tutte e 5 le serate Mahmood prende il 38.92%, Ultimo il 35,56%, Il Volo il 25.53%.