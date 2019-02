Montalbano, ascolti record. 11 milioni e 44,9% di share

Ancora un successo per la prima serata di Rai1 con le nuove inchieste del Commissario Montalbano che hanno conquistato 11 milioni 108 mila spettatori e il 44.9% di share. L’episodio "L'altro capo del filo" ha raggiunto il picco di ascolti alle 21.56, con 12 milioni 164 mila spettatori. Si tratta del terzo episodio della serie (tratta dai romanzi di Andrea Camilleri editi da Sellerio, con la regia di Alberto Sironi) più visto di sempre come numero di spettatori (dopo La giostra degli scambi e Come voleva la prassi) e il secondo come share (dopo La giostra degli scambi). La pillola Camilleri racconta Montalbano è stata seguita da 10 milioni 205 mila spettatori con il 36.2% di share.

Su Canale5 c'era Kong: Skull Island che ha registrato 1 milioni 788 mila spettatori (7.88% di share).

Nel prime time Rai1 è stata la rete più seguita con 8 milioni 794 mila telespettatori e uno share del 32.25%. Canale5 è stato visto da 3 milioni 729 mila telespettatori (13.67%). Complessivamente le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 12 milioni 866 mila spettatori (47.18%), la seconda serata con 6 milioni 114 mila (49.55%) e l’intera giornata con 4 milioni 700 mila (42.2%). Mediaset ha raggiunto 7 milioni 746 mila spettatori (28.4%) in prima serata, 3 milioni 37 mila spettatori (24.61%) in seconda, 3 milioni 378 mila spettatori (30.33%) nelle 24 ore. In seconda serata su Rai1 risultato record di Porta a Porta, che ieri ha toccato 2 milioni 87 mila con il 22.6% di share, il risultato più alto di questa stagione.

Per quanto riguarda l’informazione ancora un ascolto record per l’edizione delle 20 del Tg1 che ha totalizzato 5 milioni 902 mila spettatori (24.14%). Il Tg5 delle 20 ha segnato 4 milioni 588 mila telespettatori (18.52%), il Tg La7 ha raggiunto 1 milione 512 mila (6.10%). Il Tg2 delle 13 ha registrato 2 milioni 434 mila spettatori (16.3%) mentre il Tg3 delle 19 2 milioni 327 mila (12.1%), oltre alla TgR delle 14 con 2 milioni 522 mila spettatori (15.6%).