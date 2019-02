"Nomadincontro": il 16 e 17 febbraio torna l'appuntamento di Novellara

Novellara, cittadina della Bassa reggiana, torna a celebrare i 'suoì Nomadi il 16 e 17 febbraio con il tradizionale 'Nomadincontrò, appuntamento che si ripete dal '93: al Teatro Tenda incontri, mostre e due concerti (sabato sera e domenica pomeriggio) per festeggiare una storia umana e musicale che dura da 56 anni e che ha il suo alfiere in Beppe Carletti, fondatore della band con l'indimenticato Augusto Daolio, scomparso il 7 ottobre '92 a 45 anni per un tumore ai polmoni. Per l’edizione 2019 sono previste circa diecimila presenze.

Tra le iniziative in programma, domenica alle 11 sarà presentato il libro "Giustizia Divina" di Emanuela Provera e Federico Tulli, edito da Chiarelettere. Con gli autori interverranno tra gli altri Pierdavide Carone, autore della canzone 'Caramellè sul tema della pedofilia, e Lorenzo Cantarini, voce dei Dear Jack, che con Carone hanno realizzato il pezzo.