Ascolti tv: vince Aiax-Real Madrid, buon risultato anche per La Porta rossa con Lino Guanciale e Gabriella Pession

Con 3 milioni 515 mila spettatori pari ad uno share del 13,81% è la partita di Champions League Aiax- Real Madrid, in onda su Rai1, il programma più visto della prima serata tv di ieri. Al secondo posto Rai2 con l'esordio della Porta rossa, seconda stagione della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession, è stata vista da 3 milioni 43 mila spettatori (12.5%). Seguono in prime time: su Canale 5 l’Isola dei famosi, ha avuto 2 milioni 885 mila spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai 3 Chi l’ha visto ha avuto 2 milioni 242 mila (10.24%), su Italia 1 il film Il mistero dei templari 1 milione 432 mila (6.6%).

Nell’access prime time Striscia la notizia su Canale 5 ha avuto 5 milioni 381 mila spettatori pari ad uno share del 20.18% Su Rai c'era il pre partita, che ha raccolto invece 2 milioni 724 mila con il 10.84%. Su La7 Otto e Mezzo ha raccolto 1 milione 868 spettatori (7.05%).

Il prime time è di Canale 5 con una media 4 milioni 611 mila spettatori pari al 17.67% di share contro i 3 milioni 483 mila di Rai1 con il 13.35%. L’ammiraglia Mediaset prevale anche negli ascolti di seconda serata con il 18.14% contro il 9.13% di Rai1. Canale 5 vince anche nell’intera giornata con il 18.34% contro il 14.96 di Rai1.

A livello generale il prime time è vinto dai canali del servizio pubblico (Rai 38.07% - Mediaset 33.86%). Situazione ribaltata in seconda serata con Mediaset al 36.53% e Rai al 32.78%. L’intera giornata è della Rai con 37.34% contro il 33.47% delle reti Mediaset.

Nella sfida tra i Tg delle 20 prevale il Tg1 con 5 milioni 779 mila (24.07%) segue il Tg5 con 4 milioni 597 mila (18.88%) e quindi il Tg La7 con 1 milione 348 mila (5.55%).

In seconda serata su Rai1 l’approfondimento post partita di Champions segna 1.245.000 spettatori con il 7.14%. A seguire Porta a Porta ha avuto 670 mila spettatori con l’8.59% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 582 mila spettatori pari ad uno share del 14.5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 708 mila spettatori con l’8.37%. Su Italia 1 Lucifer ha avuto 397mila spettatori (4.74%), nel primo episodio, e 257 mila (5.29%) nel secondo.