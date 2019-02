The Voice, no a Sfera Ebbasta fra i giudici: "Non ha dato chiarimenti ai parenti delle vittime di Corinaldo"

(ANSA) - Nessuno stop a The Voice, ma solo la richiesta di rivedere la composizione della giuria. Secondo quanto si apprende da fonti Rai, sono inesatte le notizie rilanciate da Dagospia secondo le quali l’ad Fabrizio Salini avrebbe cancellato dal palinsesto di Rai2 il talent affidato a Simona Ventura in partenza il 16 aprile.

L’ad - spiegano le stesse fonti - ha solo chiesto un ripensamento sulla presenza di Sfera Ebbasta tra i quattro giudici, perché, dopo la strage nella discoteca di Corinaldo, non aveva fornito chiarimenti ai parenti delle vittime della strage che lo avevano accusato di non mostrare cordoglio di fronte alla tragedia, anzi aveva risposto di voler andare avanti sulla sua strada. A destare perplessità sono anche i testi delle canzoni del rapper, ritenuti inadatti per un programma di servizio pubblico.

Gli altri tre giudici del programma saranno Guè Pequeno, Morgan, Elettra Lamborghini.