La serie Che Dio ci aiuti vince la gara degli ascolti tv di giovedì 21 febbraio

Con 5.265.000 spettatori la serie "Che Dio ci aiuti" (share 23.6%) su Rai1 ha vinto la gara degli ascolti nel prime di ieri. In particolare il primo episodio è stato visto da 5.559.000 (share 22.1%) e il secondo da 5.014.000 (share 25.2%). Su Canale 5 'Chi vuol essere Milionario?' ha ottenuto 2.312.000 (share 11.9%) e su Italia 1 il film 'Point Break' ha avuto 1.089.000 (share 4.73%).

Sempre in prima serata, su Rai3 il film drammatico 'Il caso Spotlight' è stato seguito da 1.076.000 (share 4.5%), su Retequattro il meglio del programma condotto da Roberto Giacobbo, 'Freedom - Top Ten', ha conquistato 824.000 spettatori (share) e su Rai2 "Popolo sovrano" di Alessandro Sortino ha ottenuto 570.000 (share 2.8%). Su La7 "Piazza pulita" è stato visto da 1.141.000 (share 6.4%)

In access prime time è leader "I Soliti Ignoti - Il ritorno" su Rai1 con 5.216.000 (share 20%) mentre "Striscia la notizia" su Canale 5 è stato visto da 4.588.000 (share 17.54%). Su La7 "Otto e mezzo" di Lilli Gruber è stato visto da 2.046.000 (share 7.9%) e su Retequattro "Stasera Italia" di Barbara Palombelli è stato seguito nella prima parte da 1.189.000 spettatori (share 4.7%) e, nella seconda, da 1.000.000 (share 3.8%).

Per l’edizione delle 20 dei telegiornali, il Tg1 ha avuto 5.413.000 (share 23%), il Tg5 è stato visto da 4.323.000 (share 18.2%) e il TgLa7 è stato seguito da 1.397.000 (share 5.9%).