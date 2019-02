Woody Allen girerà il suo prossimo film in Spagna

Il prossimo film di Woody Allen sarà prodotto dalla società spagnola Mediapro e probabilmente sarà ambientato a San Sebastian, nei Paesi Baschi.

Secondo quanto scrive El Pais, non si conosce ancora il titolo della nuova pellicola, né la trama ma la Mediapro è già alla ricerca delle location nella città vicina al confine con la Francia e presto incontrerà funzionari locali per parlare del progetto.

La Mediapro ha già lavorato con Allen in passato per la realizzazione dei film Vicky Cristina Barcelona (2008) con Penèlope Cruz e Midnight in Paris (2011) con Owen Wilson.

La notizia segue la recente causa avviata da Allen nei confronti di Amazon Studios: il regista chiede 68 milioni di dollari per la violazione del contratto su quattro film, fra i quali quello per la distribuzione della sua ultima creazione 'A Rainy Day in New York' con Selena Gomez e Timothee Chalamet.

Nella documentazione Allen afferma che Amazon si è tirata indietro dall’accordo lo scorso giugno dopo il riemergere dell’accusa che il regista-attore ha molestato la sua figlia adottiva, Dylan Farrow.