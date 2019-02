C'è posta per te vince la gara degli ascolti tv del sabato sera

Con 5 milioni 788 mila spettatori ed uno share del 30.41% è C'è Posta per te di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, il programma più visto della prima serata tv di ieri. Su Rai 1 lo show Ora o mai più ha avuto 3 milioni 489 mila spettatori con il 17.48%.

Sempre in prima serata su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1 milione 252 mila spettatori pari al 5.2% di share, a seguire Swat ha avuto 1 milione 278 mila (5.8%).

Su Italia 1 Lego Batman - Il film è stato scelto da 720 mila spettatori (3.2%). Su Rai3 Presa Diretta ne ha avuti 878 mila (4.2%). Su Rete4 il film Chi Trova Un Amico Trova Un Tesoro è stato seguito da 879 mila persone (4.1%). Su La7 la serie Little Murders ha raccolto 410 mila spettatori (2.2%).

L’access prime time è di Rai1 con I Soliti Ignoti il ritorno, seguito da 4 milioni 736 mila spettatori ed uno share del 20.21%. Su Canale 5 Striscia La Notizia ha avuto 4 milioni 504 mila spettatori con il 19.25%. Il prime time è di Canale 5 con 5 milioni 574 mila spettatori pari al 23.73%. Rai1 si ferma invece a 4 milioni 271 mila spettatori con il 18.19%. Canale 5 domina anche la seconda serata con il 30.67% contro il 16.32% di rai1. E l’intera giornata con il 20.48% contro il 16.21% di Rai1.

Anche a livello generale sono le reti Mediaset a prevalere nel prime time con il 38.05% contro il 35.38% delle reti Rai. Mediaset prevale anche in seconda serata con il 44.16% contro il 30.12% delle reti Rai. L’intera giornata è un testa a testa con il 34.95% alle reti Mediaset e il 34.45% alle reti Rai.

Nella sfida tra i Tg delle 20 prevale il Tg1 con 5 milioni 307 mila spettatori (24.2%) segue il Tg5 con 4 milioni 427 mila (20%) e infine il Tg La7 con 1 milione 27 mila (4.7%).