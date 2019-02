Ascolti tv: vince Che tempo che fa su Rai1

Il programma più visto della prima serata di ieri è stato il talk condotto da Fabio Fazio «Che tempo che fa» in onda in prima su Rai1, che ha segnato 3.686.000 spettatori e uno share del 14.7%. A seguire «Che tempo che fa - Il tavolo» ha ottenuto il gradimento di 2.084.000 spettatori con l'11.8% di share. Su Canale5, la puntata della serie Non mentire con Alessandro Preziosi e Greta Scarano ha ottenuto 3.328.000 spettatori e il 14.13% di share. Su Rai2, continuano i buoni risultati della seconda serie di «The Good Doctor» con 2.488.000 spettatori e il 9.7% di share. Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 1.865.000 spettatori con il 10% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 1.214.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete4 il film Tokarev è stato visto da 716.000 spettatori con il 3% di share. Su Rai3, «TG3 Speciale» sulle Elezioni in Sardegna ha avuto un seguito di 647mila e il 2.7% di share.

Nell’access prime time di Canale5, Paperissima Sprint ha avuto un seguito di 4.434.000 spettatori con il 16.6%. Nella stessa fascia oraria su Rai3, «Grazie dei fiori» ha segnato 1.142.000 e il 4.3%. Bene su Rai3 anche «Quelli che il calcio dopo il Tg» con 1.306.000 e il 4.8% di share.

Testa a testa tra Rai1 e Canale5 per il prime time: per Rai1 3.967.000 spettatori e il 15.05% di share, per Canale5, 3.941.000 spettatori e il 14.95% di share. Complessivamente le reti Rai prevalgono nel prime time, con 8.743.000 spettatori e il 33.2% di share (per Mediaset, 8.133.000 spettatori e il 30.86% di share) e l’intera giornata con 4.432.000 spettatori e il 36.7% di share (per Mediaset, 3.455.000 spettatori e il 28.58% di share). Le reti Mediaset hanno vinto la seconda serata con 4.046.000 spettatori e il 34.59% di share. Per la Rai, 3.355.000 spettatori e il 28.67% di share. La7 ha segnato il 5.91% nella prima serata e il 3.54% nelle 24 ore.