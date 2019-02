Addio a Mark Hollis, voce dei Talk Talk

Mark Hollis, voce dei Talk Talk, band inglese, è morto all’età di 64 anni. Non sono ancora chiare le cause della morte.

La band si era sciolta nel 1992 ma aveva lasciato grandi successi della musica alternativa, come i primi vagiti post rock. Tra gli album celebri Spirit Of Eden. Hollis aveva fondato la band, di cui era l’inconfondibile voce, nel 1981 con Lee Harris e Paul Webb e con loro ne aveva condiviso ascesa (il botto nel 1984 con l’album It’s My Life fu clamoroso) e declino, fino allo scioglimento nel 1991. Il loro fu un successo breve, per durata temporale, ma forte per impatto nella musica di quegli anni. I loro successi, a risentirli ancora oggi, non hanno perso fascino. L’ultimo suo progetto discografico e unico senza i Talk Talk è datato 1998 e aveva come titolo proprio Mark Hollis.