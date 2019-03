Caro Lucio ti scrivo

Questa rubrica si è già occupata diverse volte degli album di Lucio Dalla. Il musicista bolognese è stato infatti uno dei più grandi che la canzone italiana abbia mai avuto. Quindi, non è un caso se dopo aver celebrato i quarant'anni di “Banana Republic” il live che l'artista bolognese incise con Francesco De Gregori, altra stella di prima grandezza, a breve distanza di tempo il pezzo di questa settimana è sui 40 anni di “Lucio Dalla”. E' il disco, per intendersi, di un brano conosciutissimo come “L'anno che verrà”, quello di “Caro amico ti scrivo” (scritto nel '78 e pubblicato l'anno dopo), che troppo spesso è stato piegato a fare da colonna sonora ai veglioni televisivi. Un utilizzo che non sminuisce comunque il valore di una delle canzoni italiane più amate. Un lp, quello di 40 anni fa, in cui Dalla, scomparso il primo marzo del 2012, si avvale della collaborazione, oltre che di Ron, di artisti del calibro di De Gregori che canta insieme a lui “Cosa sarà”, degli Stadio (gruppo nato proprio per accompagnare Dalla), ma anche nei cori di Marco Ferradini e Alessandro Colombini.

“Lucio Dalla” è un lavoro in cui prosegue, dopo “Com'è profondo il mare”, uno dei periodi d'oro del cantautore bolognese, che proseguirà l'anno dopo con “Dalla”, l'album della sua vasta produzione preferito da chi scrive. Anche in questo, però, le canzoni si muovono tra il fiabesco e il reale. Nel lato A il viaggio parte dai luna park di periferia de “L'ultima luna”, a “Stella di mare” che è una poesia in musica. Atmosfere ambigue e incantevoli ne “La signora”, quella che “va al cinema da sola, ma ha paura di entrare”. Poi, un altro capitolo delle “città di Dalla”, c'è Milano, che “ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano”. Genio puro. Un'intelligenza, quella di Dalla, culturalmente onnivora. Curiosa al punto da leggere e “sdoganare” autori come Julius Evola.

Il lato B contiene alcuni “classici” come “Anna e Marco” e “L'anno che verrà”. Ma anche “Cosa sarà” in duetto con De Gregori, “Tango” a cui “risponderà” “Mambo” nell'album successivo, canzoni dalle atmosfere e profondità diversissime. E poi c'è “Notte”, “misteriosa da capo indiano che col suo cavallo veloce mi parla da un monte lontano, notte di Praga con forti odori di guerra”. E' il Dalla immaginifico, capace di saltare da un quadro all'altro, da una leggenda a una storia. Un artista e la sua fantasia. Che mancano tantissimo.