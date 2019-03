Roberto Bolle and Friends: doppio gala a Bologna

Saranno Timofej Andrijashenko, Young Gyu Choi, Nicola Del Freo, Melissa Hamilton, Nicoletta Manni, Anna Ol, Alejandro Virelles ed Elena Vostrotina i 'Friends' che accompagneranno Roberto Bolle nel gala in programma il 6 e 7 marzo al teatro EuropAuditorium di Bologna (ore 20.45). Un cast come sempre di grandi stelle della danza per le due date "rubate" al fitto calendario di Bolle per venire incontro - spiega Artedanza, che ne cura la produzione - alle richieste di assistere ai suoi spettacoli e «per rispondere alle migliaia di richieste rimaste inevase di assistere ad un Gala dell’Etoile dei Due Mondi».

Nove i quadri che compongono le serate, su coreografie di Nacho Duato, Lev Ivanovic Ivanov, Wayne McGregor, Marius Petipa, Willyam Forsythe, Jiri Bubenicek, Mauro Bigonzetti e musiche di Granados, Cajkovskij, Bach, Pugni, Pachelbel e Bubenicek, Minkus e Moretti da Monteverdi.