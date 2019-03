Ascolti tv: vince Checco Zalone con il film Sole a catinelle su Canale 5

Checco Zalone incassa la prima serata tv di ieri con il film Sole a Catinelle, trasmesso da Canale 5, che ha ottenuto 3 milioni 207 mila spettatori con il 13.71% di share. Su Rai1 sono stati 2 milioni e 430 mila gli spettatori, con uno share del 9.85%, che hanno scelto «Conversazione su Tiresia», il racconto mitico, pensato, scritto e narrato da Andrea Camilleri che racconta la storia dell’indovino cieco, le cui vicende attraverso i secoli si intrecciano a quelle dello stesso scrittore, trasmesso dalla Rai senza interruzioni pubblicitarie.

Nell’access prime time, Soliti Ignoti - Il Ritorno su Rai1 ha ottenuto 5 milioni 38 mila spettatori con il 19.55% ed ha avuto la meglio su Striscia la notizia su Canale 5, visto da 4 milioni 736 mila spettatori con il 18.3% di share. Su La7 Otto e Mezzo ha raccolto 1 milione 773 mila spettatori con il 7% di share, mentre su Rete4 Stasera Italia ha fatto segnare 1 milione 172 mila con il 4.72% nella prima parte e 1 milione 195 mila spettatori con il 4.58% nella seconda.

A livello generale, le reti Mediaset sono avanti nella prima serata con 9 milioni 136 mila spettatori (35.71% di share) contro gli 8 milioni 666 mila spettatori e il 33.87% della Rai, in seconda serata con 4 milioni 385 mila spettatori e il 38.58% di share (3 milioni 35 mila spettatori con il 26.7% per Viale Mazzini) e per un pugno di spettatori nell’intera giornata con 3 milioni 559 mila spettatori e il 34.78% di share, contro i 3 milioni 527 mila spettatori e il 34.46% della Rai.

Nella sfida tra i tg delle 20, il Tg1 ha ottenuto 5 milioni 462 mila spettatori pari al 23.6% di share; il Tg5 è stato visto da 4 milioni 592 mila (19.6%) e il TgLa7 da 1 milione 390 mila spettatori (6%).

La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai2 il nuovo appuntamento con «Il Collegio», che ha ottenuto 2 milioni 399 mila spettatori, pari al 10.4 di share, che rappresenta il risultato più alto mai raggiunto dal programma. Su Italia 1, Le Iene hanno avuto un seguito di 2 milioni 6 mila spettatori con l'11.51% di share, mentre su Rete4 la soap Il Segreto ha totalizzato 1 milione 663 mila spettatori con il 6.46% di share. Su La7, l’appuntamento con diMartedì di Giovanni Floris, ha avuto 1 milione 309 mila spettatori con il 6%, mentre su Rai3 l'appuntamento settimanale con #Cartabianca di Bianca Berlinguer ha segnato 1 milione 93 mila spettatori e il 5.09% di share.